Чешка Каролина Мухова и итальянка Камила Джорджи встретятся в третьем круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Мухова — Джорджи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Каролина Мухова

Мухова постепенно начинает возвращаться в той игре, которую когда-то показывала в лучшие свои годы.

Сама Каролина ещё не настолько старая, чтобы её окончательно списывать, но в некоторых элементах игры она значительно сдала.

При всем этом она достаточно квалифицированная спортсменка, которая может доставить огромное количество проблем любой теннисистке. В этом году она дошла до четвертьфинала Индиан-Уэллса.

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Сейчас она на отличном ходу и при всем уважении к Джорджи, но обыгрывать её чешка должна, если собирается рассчитывать на что-то серьёзное.

Камила Джорджи

Джорджи давно находит в компании элитных теннисисток, но с каждым годом опускается все ниже и ниже по рейтингу.

Играть она не разучилась, н ос возрастом некоторые игровые элементы выполняются все хуже и хуже.

В этом сезоне ей даже удалось выиграть турнир в мексиканской Мериде, где она в финальном поединке разобралась со шведкой Петерсон.

В матче с Муховой ей не очень много чего светит, но если она сможет провести матч, в котором будет получаться практически все, то варианты пройти дальше по дистанции значительно увеличиваются.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Муховой — 1.70, победа Джорджи — 2.17.

Прогноз: Джорджи не так проста, как кажется на первый взгляд и в предстоящем поединке одержит победу.

Ставка: П2 за 2.17.

Альтернативный прогноз: В этом матче вырисовывается три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.