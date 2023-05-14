Каролина Мухова
Мухова постепенно начинает возвращаться в той игре, которую когда-то показывала в лучшие свои годы.
Сама Каролина ещё не настолько старая, чтобы её окончательно списывать, но в некоторых элементах игры она значительно сдала.
При всем этом она достаточно квалифицированная спортсменка, которая может доставить огромное количество проблем любой теннисистке. В этом году она дошла до четвертьфинала Индиан-Уэллса.
Сейчас она на отличном ходу и при всем уважении к Джорджи, но обыгрывать её чешка должна, если собирается рассчитывать на что-то серьёзное.
Камила Джорджи
Джорджи давно находит в компании элитных теннисисток, но с каждым годом опускается все ниже и ниже по рейтингу.
Играть она не разучилась, н ос возрастом некоторые игровые элементы выполняются все хуже и хуже.
В этом сезоне ей даже удалось выиграть турнир в мексиканской Мериде, где она в финальном поединке разобралась со шведкой Петерсон.
В матче с Муховой ей не очень много чего светит, но если она сможет провести матч, в котором будет получаться практически все, то варианты пройти дальше по дистанции значительно увеличиваются.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Муховой — 1.70, победа Джорджи — 2.17.
Прогноз: Джорджи не так проста, как кажется на первый взгляд и в предстоящем поединке одержит победу.
Ставка: П2 за 2.17.
Альтернативный прогноз: В этом матче вырисовывается три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.