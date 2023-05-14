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    Джорджи имеет шансы на проход дальше?

    Мухова — Джорджи. Прогноз, ставка (к. 2.17) на матч третьего круга в Риме, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мухова — Джорджи
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    Каролина Мухова
    Чешка Каролина Мухова и итальянка Камила Джорджи встретятся в третьем круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Мухова — Джорджи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Каролина Мухова

    Мухова постепенно начинает возвращаться в той игре, которую когда-то показывала в лучшие свои годы.

    Сама Каролина ещё не настолько старая, чтобы её окончательно списывать, но в некоторых элементах игры она значительно сдала.

    При всем этом она достаточно квалифицированная спортсменка, которая может доставить огромное количество проблем любой теннисистке. В этом году она дошла до четвертьфинала Индиан-Уэллса.

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    Сейчас она на отличном ходу и при всем уважении к Джорджи, но обыгрывать её чешка должна, если собирается рассчитывать на что-то серьёзное.

    Камила Джорджи

    Джорджи давно находит в компании элитных теннисисток, но с каждым годом опускается все ниже и ниже по рейтингу.

    Играть она не разучилась, н ос возрастом некоторые игровые элементы выполняются все хуже и хуже.

    В этом сезоне ей даже удалось выиграть турнир в мексиканской Мериде, где она в финальном поединке разобралась со шведкой Петерсон.

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    В матче с Муховой ей не очень много чего светит, но если она сможет провести матч, в котором будет получаться практически все, то варианты пройти дальше по дистанции значительно увеличиваются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Муховой — 1.70, победа Джорджи — 2.17.

    Прогноз: Джорджи не так проста, как кажется на первый взгляд и в предстоящем поединке одержит победу.

    Ставка: П2 за 2.17.

    Альтернативный прогноз: В этом матче вырисовывается три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.

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    Мухова — Джорджи: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Джорджи имеет шансы на проход дальше?
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