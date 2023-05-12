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    У Касаткиной будут проблемы в игре с 483-й ракеткой мира?

    Пигато — Касаткина. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Риме 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пигато — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против итальянки Лизы Пигато во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Пигато — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пигато

    Лиза получила от организаторов турнира wild card. Без этого она не смогла бы принять участие даже в квалификации.

    В текущей версии рейтинга итальянка занимает всего лишь 483-е место.

    В первом раунде Пигато обыграла Дилетту Керубини — 7:5, 2:6, 6:3. Это была ее первая победа на таком уровне.

    Ранее в этом сезоне Пигато провалила ряд турниров ITF. Исключением стал лишь один из апрельских турниров в Италии, где 19-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала.

    Касаткина

    Дарья тем временем относительно неплохо провела недавний турнир в Мадриде, где смогла дойти до четвертого круга.

    Касаткина спокойно выиграла у Анастасии Павлюченковой и Леси Цуренко, после чего проиграла на решающем тай-брейке Веронике Кудерметовой (5:7, 6:1, 6:7).

    В Штутгарте россиянка в первом же матче уступила с разгромным счетом испанке Пауле Бадосе.

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    Зато в Чарльстоне Касаткина добралась до полуфинала. Но в целом сезон пока складывается чересчур тяжело. Похоже, на Дарью давит статус теннисистки топ-10. Как ни странно, она до сих пор в десятке лучших, несмотря на все провалы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Касаткиной. На Пигато в этом матче можно поставить за 17.50.

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    Да, будет очень странно, если у российской теннисистки возникнут проблемы в предстоящей игре.

    Здесь она должна выигрывать с разгромным счетом, учитывая уровень соперницы.

    Ставка — победа Касаткиной с форой по геймам (-7,5) за 1.82.

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    Пигато — Касаткина: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. У Касаткиной будут проблемы в игре с 483-й ракеткой мира?
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