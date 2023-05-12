Россиянка Дарья Касаткина сыграет против итальянки Лизы Пигато во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Пигато — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пигато

Лиза получила от организаторов турнира wild card. Без этого она не смогла бы принять участие даже в квалификации.

В текущей версии рейтинга итальянка занимает всего лишь 483-е место.

В первом раунде Пигато обыграла Дилетту Керубини — 7:5, 2:6, 6:3. Это была ее первая победа на таком уровне.

Ранее в этом сезоне Пигато провалила ряд турниров ITF. Исключением стал лишь один из апрельских турниров в Италии, где 19-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала.

Касаткина

Дарья тем временем относительно неплохо провела недавний турнир в Мадриде, где смогла дойти до четвертого круга.

Касаткина спокойно выиграла у Анастасии Павлюченковой и Леси Цуренко, после чего проиграла на решающем тай-брейке Веронике Кудерметовой (5:7, 6:1, 6:7).

В Штутгарте россиянка в первом же матче уступила с разгромным счетом испанке Пауле Бадосе.

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Зато в Чарльстоне Касаткина добралась до полуфинала. Но в целом сезон пока складывается чересчур тяжело. Похоже, на Дарью давит статус теннисистки топ-10. Как ни странно, она до сих пор в десятке лучших, несмотря на все провалы.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Касаткиной. На Пигато в этом матче можно поставить за 17.50.

Да, будет очень странно, если у российской теннисистки возникнут проблемы в предстоящей игре.

Здесь она должна выигрывать с разгромным счетом, учитывая уровень соперницы.

Ставка — победа Касаткиной с форой по геймам (-7,5) за 1.82.