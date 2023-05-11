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    Вондроушова воспользуется проблемами Андрееску?

    Вондроушова — Андрееску. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Риме 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вондроушова — Андрееску
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    Маркета Вондроушова
    Чешка Маркета Вондроушова сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андреескку во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Вондроушова — Андрееску: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вондроушова

    Маркета в первом раунде выиграла у Кайи Канепи — 6:0, 4:6, 6:2.

    После первого сета чешка, конечно же, расслабилась, но этого явно не стоило делать. Но здесь важно, что она быстро сделала правильные выводы. В решающем сете 23-летняя теннисистка снова доминировала.

    В Мадриде Вондроушова тоже начала с уверенной победы, но сразу после этого ее остановила Магда Линетт. Правда, поражение от польской теннисистки больше напоминало досадное недоразумение.

    В марте Вондроушова выиграла по три матча на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, а в феврале дошла до полуфинала в австрийском Линце.

    Андрееску

    Бьянка в конце марта во время матча с Екатериной Александровой в Майами получила серьезную травму голеностопа.

    В итоге ей пришлось пропустить ровно месяц. Но в данном случае это удача, поскольку все могла быть гораздо хуже.

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    В конце апреля Андрееску выступила на турнире в Мадриде. В первом же матче чемпионка US Open-2019 проиграла Ван Сиюй (6:3, 6:7, 2:6).

    В ближайшее время главной проблемой 22-летней теннисистки будет боязнь снова травмировать голеностоп, о чем она и рассуждала после поражения от китаянки.

    Прогноз и ставка

    На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.36, победу Андрееску букмекеры предлагают за 3.15.

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    Бьянка явно форсировала восстановление, чтобы успеть сыграть в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос. И есть подозрение, что ей пока тяжело играть в полную силу. Маркета должна этим воспользоваться.

    Ставка — победа Вондроушовой в двух сетах за 1.92.

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    Вондроушова — Андрееску: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на теннис. Вондроушова воспользуется проблемами Андрееску?
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