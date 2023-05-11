Чешка Маркета Вондроушова сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андреескку во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Вондроушова — Андрееску: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вондроушова

Маркета в первом раунде выиграла у Кайи Канепи — 6:0, 4:6, 6:2.

После первого сета чешка, конечно же, расслабилась, но этого явно не стоило делать. Но здесь важно, что она быстро сделала правильные выводы. В решающем сете 23-летняя теннисистка снова доминировала.

В Мадриде Вондроушова тоже начала с уверенной победы, но сразу после этого ее остановила Магда Линетт. Правда, поражение от польской теннисистки больше напоминало досадное недоразумение.

В марте Вондроушова выиграла по три матча на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, а в феврале дошла до полуфинала в австрийском Линце.

Андрееску

Бьянка в конце марта во время матча с Екатериной Александровой в Майами получила серьезную травму голеностопа.

В итоге ей пришлось пропустить ровно месяц. Но в данном случае это удача, поскольку все могла быть гораздо хуже.

Все прогнозы на теннис

В конце апреля Андрееску выступила на турнире в Мадриде. В первом же матче чемпионка US Open-2019 проиграла Ван Сиюй (6:3, 6:7, 2:6).

В ближайшее время главной проблемой 22-летней теннисистки будет боязнь снова травмировать голеностоп, о чем она и рассуждала после поражения от китаянки.

Прогноз и ставка

На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.36, победу Андрееску букмекеры предлагают за 3.15.

Бьянка явно форсировала восстановление, чтобы успеть сыграть в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос. И есть подозрение, что ей пока тяжело играть в полную силу. Маркета должна этим воспользоваться.

Ставка — победа Вондроушовой в двух сетах за 1.92.