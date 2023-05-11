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    Кудерметовой снова понадобится третий сет в матче с Парризас-Диас?

    Парризас-Диас — Кудерметова. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Риме 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Парризас-Диас — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Нурии Парризас-Диас во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Парризас-Диас — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Парризас-Диас

    Нурия в первом раунде одержала волевую победу над немкой Юле Нимайер — 4:6, 6:4, 6:2.

    На прошлой неделе Парризас-Диас дошла до четвертьфинала на небольшом турнире в Реусе (Испания). После побед над Ван Синьюй и Аранчей Рус она неожиданно проиграла американке Элизабет Мандлик.

    На турнире в Мадриде испанка прошла квалификацию, после чего разгромила Анну Блинкову. А во втором круге ее остановила Вероника Кудерметова.

    В текущем сезоне Парризас-Диас выиграла больше одного матча на уровне основной сетки WTA только на Открытом чемпионате Австралии.

    Кудерметова

    Вероника тем временем на турнире в Мадриде впервые в карьере дошла до полуфинала на уровне WTA 1000.

    В испанской столице Кудерметова прервала серию из четырех поражений.

    Примечательно, во всех выигранных матчах она дожимала соперниц только в третьем сете.

    После победы над Парризас-Диас россиянка обыграла Анастасию Потапову, Дарью Касаткину и Джессику Пегулу.

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    В полуфинале Кудерметова уступила Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6. На этот матч у нее банально не осталось сил.

    Прогноз и ставка

    На Парризас-Диас в этом матче можно поставить за 3.32, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.33.

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    Недавняя встреча с Нурией в Мадриде получилась для Вероники не самой простой, хотя третий сет она забрала со счетом 6:2.

    И вполне вероятно, что испанка снова заставит Кудерметову нервничать. На грунте против такой соперницы всегда нелегко.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Парризас-Диас — Кудерметова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметовой снова понадобится третий сет в матче с Парризас-Диас?
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