Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Нурии Парризас-Диас во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Парризас-Диас — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парризас-Диас

Нурия в первом раунде одержала волевую победу над немкой Юле Нимайер — 4:6, 6:4, 6:2.

На прошлой неделе Парризас-Диас дошла до четвертьфинала на небольшом турнире в Реусе (Испания). После побед над Ван Синьюй и Аранчей Рус она неожиданно проиграла американке Элизабет Мандлик.

На турнире в Мадриде испанка прошла квалификацию, после чего разгромила Анну Блинкову. А во втором круге ее остановила Вероника Кудерметова.

В текущем сезоне Парризас-Диас выиграла больше одного матча на уровне основной сетки WTA только на Открытом чемпионате Австралии.

Кудерметова

Вероника тем временем на турнире в Мадриде впервые в карьере дошла до полуфинала на уровне WTA 1000.

В испанской столице Кудерметова прервала серию из четырех поражений.

Примечательно, во всех выигранных матчах она дожимала соперниц только в третьем сете.

После победы над Парризас-Диас россиянка обыграла Анастасию Потапову, Дарью Касаткину и Джессику Пегулу.

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В полуфинале Кудерметова уступила Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6. На этот матч у нее банально не осталось сил.

Прогноз и ставка

На Парризас-Диас в этом матче можно поставить за 3.32, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.33.

Недавняя встреча с Нурией в Мадриде получилась для Вероники не самой простой, хотя третий сет она забрала со счетом 6:2.

И вполне вероятно, что испанка снова заставит Кудерметову нервничать. На грунте против такой соперницы всегда нелегко.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.