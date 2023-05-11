Парризас-Диас
Нурия в первом раунде одержала волевую победу над немкой Юле Нимайер — 4:6, 6:4, 6:2.
На прошлой неделе Парризас-Диас дошла до четвертьфинала на небольшом турнире в Реусе (Испания). После побед над Ван Синьюй и Аранчей Рус она неожиданно проиграла американке Элизабет Мандлик.
На турнире в Мадриде испанка прошла квалификацию, после чего разгромила Анну Блинкову. А во втором круге ее остановила Вероника Кудерметова.
В текущем сезоне Парризас-Диас выиграла больше одного матча на уровне основной сетки WTA только на Открытом чемпионате Австралии.
Кудерметова
Вероника тем временем на турнире в Мадриде впервые в карьере дошла до полуфинала на уровне WTA 1000.
В испанской столице Кудерметова прервала серию из четырех поражений.
Примечательно, во всех выигранных матчах она дожимала соперниц только в третьем сете.
После победы над Парризас-Диас россиянка обыграла Анастасию Потапову, Дарью Касаткину и Джессику Пегулу.
В полуфинале Кудерметова уступила Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6. На этот матч у нее банально не осталось сил.
Прогноз и ставка
На Парризас-Диас в этом матче можно поставить за 3.32, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.33.
Недавняя встреча с Нурией в Мадриде получилась для Вероники не самой простой, хотя третий сет она забрала со счетом 6:2.
И вполне вероятно, что испанка снова заставит Кудерметову нервничать. На грунте против такой соперницы всегда нелегко.
Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.