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    Шевченко обыграет украинца Крутых в двух сетах?

    Шевченко — Крутых. Прогноз (к. 1.87) и ставки на «Мастерс» в Риме 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Крутых
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против украинца Алексея Крутых в первом раунде квалификации «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. Шевченко — Крутых: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шевченко

    Недавний «Мастерс» в Мадриде стал пока что лучшим турниром в карьере российского теннисиста.

    Александр впервые выиграл два матча подряд на уровне ATP.

    После квалификации Шевченко сначала остановил американца Джеффри Джона Вольфа (6:4, 6:4), а потом неожиданно легко выиграл у чеха Иржи Легечки (6:1, 6:1).

    Дальше было поражение от Даниила Медведева. Но в этом матче 22-летний теннисист убедился, что находится на правильном пути.

    Шевченко взял первый сет, отдал второй и едва не преподнес сенсацию в решающем — 6:4, 1:6, 5:7.

    При этом стоит отметить, что в третьей партии он вел с брейком, но звездный соотечественник все-таки нашел в себе силы на камбэк.

    Крутых

    Алексей тем временем в этом году пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

    В Барселоне украинец прошел квалификацию, но сразу после этого проиграл россиянину Павлу Котову.

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    В Дохе Крутых тоже преодолел два отборочных раунда, но в основной сетке уступил британцу Лиаму Броади.

    При этом на «челленджерах» Крутых в текущем сезоне до сих пор ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд. В лучшем случае ему удавалось пройти первый круг.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.32, победу Крутых букмекеры предлагают за 3.16.

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    В прошлом году Александр дважды уступил украинцу на фьючерсах. Но потом ему удалось обыграть Крутых на челленджере« в Хельсинки, причем уверенно — 6:2, 6:3.

    Но в данном случае надо обратить внимание, прежде всего, на недавние матчи россиянина в Мадриде. Есть подозрение, что предстоящая игра не станет для него серьезной проблемой.

    Ставка — победа Шевченко в двух сетах за 1.87.

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    Шевченко — Крутых: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на теннис. Шевченко обыграет украинца Крутых в двух сетах?
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