Россиянин Александр Шевченко сыграет против украинца Алексея Крутых в первом раунде квалификации «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. Шевченко — Крутых: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

Недавний «Мастерс» в Мадриде стал пока что лучшим турниром в карьере российского теннисиста.

Александр впервые выиграл два матча подряд на уровне ATP.

После квалификации Шевченко сначала остановил американца Джеффри Джона Вольфа (6:4, 6:4), а потом неожиданно легко выиграл у чеха Иржи Легечки (6:1, 6:1).

Дальше было поражение от Даниила Медведева. Но в этом матче 22-летний теннисист убедился, что находится на правильном пути.

Шевченко взял первый сет, отдал второй и едва не преподнес сенсацию в решающем — 6:4, 1:6, 5:7.

При этом стоит отметить, что в третьей партии он вел с брейком, но звездный соотечественник все-таки нашел в себе силы на камбэк.

Крутых

Алексей тем временем в этом году пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

В Барселоне украинец прошел квалификацию, но сразу после этого проиграл россиянину Павлу Котову.

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В Дохе Крутых тоже преодолел два отборочных раунда, но в основной сетке уступил британцу Лиаму Броади.

При этом на «челленджерах» Крутых в текущем сезоне до сих пор ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд. В лучшем случае ему удавалось пройти первый круг.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.32, победу Крутых букмекеры предлагают за 3.16.

В прошлом году Александр дважды уступил украинцу на фьючерсах. Но потом ему удалось обыграть Крутых на челленджере« в Хельсинки, причем уверенно — 6:2, 6:3.

Но в данном случае надо обратить внимание, прежде всего, на недавние матчи россиянина в Мадриде. Есть подозрение, что предстоящая игра не станет для него серьезной проблемой.

Ставка — победа Шевченко в двух сетах за 1.87.