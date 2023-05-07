Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в финале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 7 мая, начало — в 19:30 мск. Алькарас — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Успехи Карлоса становятся такой же обыденностью, как в свое время победы Рафаэля Надаля.

И есть подозрение, что Алькарас, которому на днях исполнилось 20 лет, действительно способен повторить путь легендарного соотечественника.

До своего второго подряд финала в Мадриде испанец добрался, отдав лишь один сет. В первом матче Алькарас с трудом выиграл у финна Эмиля Руусувуори.

Дальше была серия из четырех уверенных побед — над Григором Димитровым, Александром Зверевым, Кареном Хачановым и Борной Чоричем.

Победная серия Алькараса на испанских кортах составляет уже 20 матчей. На этом отрезке он ни разу не проигрывал в Барселоне и Мадриде.

Штруфф

Штруфф тем временем стал автором уникального достижения. Отныне он первый лаки-лузер, дошедший до финала на «Мастерсе».

«Сумасшедшая история. Конечно, я не мог себе такого представить», — Янн-Леннард даже не пытается скрывать, что он тоже в шоке.

В полуфинале немец одержал волевую победу над Асланом Карацевым (4:6, 6:3, 6:4), которому проиграл в решающем раунде квалификации. История действительно сумасшедшая.

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Но надо сказать, что Штруффу немного повезло. В решающем сете россиянин не мог играть в полную силу из-за травмы ноги.

С другой стороны, про везение здесь не совсем корректно говорить. Все-таки в четвертьфинале 33-летний теннисист прошел грека Стефаноса Циципаса.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе Алькараса. На Штруффа в этом матче можно поставить за 13.50.

Разумеется, все ждут разгрома. Вряд ли у кого-то есть мысли о том, что у испанца могут возникнуть проблемы.

Но все-таки предлагаем обратить внимание на два нюанса.

Первый: в сезоне-2021 Штруфф обыграл Алькараса в третьем круге Ролан Гаррос — 6:4, 7:6, 6:2.

И второй: в прошлом году на Уимблдоне Карлос дожал немца только в пятом сете. Как-то так.

В общем, почему бы не рискнуть? Ставка — Штруфф возьмет хотя бы один сет за 3.60.