Испанец Карлос Алькарас сыграет против россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос во вторник провел пока что свой лучший матч на этом турнире. Испанец не заметил Александра Зверева — 6:1, 6:2.

После игры Алькарас признался, что тоже остался под впечатлением от своего тенниса. Это было слишком хорошо и мощно.

На этот раз Карлос шикарно провел геймы на своей подаче, отдав сопернику лишь восемь очков.

Абсолютно без шансов для Зверева. Как и год назад, Алькарас снова смял немца на мадридском «Мастерсе». Правда, тогда они встретились в финале.

Хачанов

Карен тем временем в предыдущем раунде остановил Андрея Рублева — 7:6, 6:4.

Хачанов взял у соотечественника реванш за поражение на «Мастерсе» в Монте-Карло. В том матче первый сет тоже завершился тай-брейком, только в пользу Рублева.

На этот раз Карен идеально провел обе партии, ни разу не потеряв подачу. У Андрея был всего лишь один брейк-пойнт.

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Перед этим Хачанов выиграла у Тьяго Монтейро и Роберто Баутисты-Агута. В обоих случаях ему понадобился третий сет.

Хачанов впервые вышел в четвертьфинал на грунтовом «Мастерсе».

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе Алькараса. На Хачанова в этом матче можно поставить за 8.00.

В прошлом году Карлос дважды обыграл Карена на грунте — сначала на Ролан Гаррос, а потом в Гамбурге. Во втором случае россиянин взял лишь два гейма.

В предстоящей встрече Хачанов, скорее всего, тоже проиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.06. Увы, здесь без интриги, на грунте у Хачанова нет ни малейших шансов против испанца.