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    Хачанов шокирует Алькараса?

    Алькарас — Хачанов. Прогноз (к. 2.06) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 3 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Хачанов
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Карлос во вторник провел пока что свой лучший матч на этом турнире. Испанец не заметил Александра Зверева — 6:1, 6:2.

    После игры Алькарас признался, что тоже остался под впечатлением от своего тенниса. Это было слишком хорошо и мощно.

    На этот раз Карлос шикарно провел геймы на своей подаче, отдав сопернику лишь восемь очков.

    Абсолютно без шансов для Зверева. Как и год назад, Алькарас снова смял немца на мадридском «Мастерсе». Правда, тогда они встретились в финале.

    Хачанов

    Карен тем временем в предыдущем раунде остановил Андрея Рублева — 7:6, 6:4.

    Хачанов взял у соотечественника реванш за поражение на «Мастерсе» в Монте-Карло. В том матче первый сет тоже завершился тай-брейком, только в пользу Рублева.

    На этот раз Карен идеально провел обе партии, ни разу не потеряв подачу. У Андрея был всего лишь один брейк-пойнт.

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    Перед этим Хачанов выиграла у Тьяго Монтейро и Роберто Баутисты-Агута. В обоих случаях ему понадобился третий сет.

    Хачанов впервые вышел в четвертьфинал на грунтовом «Мастерсе».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе Алькараса. На Хачанова в этом матче можно поставить за 8.00.

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    В прошлом году Карлос дважды обыграл Карена на грунте — сначала на Ролан Гаррос, а потом в Гамбурге. Во втором случае россиянин взял лишь два гейма.

    В предстоящей встрече Хачанов, скорее всего, тоже проиграет с разгромным счетом.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.06. Увы, здесь без интриги, на грунте у Хачанова нет ни малейших шансов против испанца.

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    Алькарас — Хачанов: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов шокирует Алькараса?
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