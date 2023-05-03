Алькарас
Карлос во вторник провел пока что свой лучший матч на этом турнире. Испанец не заметил Александра Зверева — 6:1, 6:2.
После игры Алькарас признался, что тоже остался под впечатлением от своего тенниса. Это было слишком хорошо и мощно.
На этот раз Карлос шикарно провел геймы на своей подаче, отдав сопернику лишь восемь очков.
Абсолютно без шансов для Зверева. Как и год назад, Алькарас снова смял немца на мадридском «Мастерсе». Правда, тогда они встретились в финале.
Хачанов
Карен тем временем в предыдущем раунде остановил Андрея Рублева — 7:6, 6:4.
Хачанов взял у соотечественника реванш за поражение на «Мастерсе» в Монте-Карло. В том матче первый сет тоже завершился тай-брейком, только в пользу Рублева.
На этот раз Карен идеально провел обе партии, ни разу не потеряв подачу. У Андрея был всего лишь один брейк-пойнт.
Перед этим Хачанов выиграла у Тьяго Монтейро и Роберто Баутисты-Агута. В обоих случаях ему понадобился третий сет.
Хачанов впервые вышел в четвертьфинал на грунтовом «Мастерсе».
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе Алькараса. На Хачанова в этом матче можно поставить за 8.00.
В прошлом году Карлос дважды обыграл Карена на грунте — сначала на Ролан Гаррос, а потом в Гамбурге. Во втором случае россиянин взял лишь два гейма.
В предстоящей встрече Хачанов, скорее всего, тоже проиграет с разгромным счетом.
Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.06. Увы, здесь без интриги, на грунте у Хачанова нет ни малейших шансов против испанца.