Испанец Карлос Алькарас сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 21:00 мск. Алькарас — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Для Карлоса турнир неожиданно начался с невероятно тяжелейшего матча против Эмиля Руусувуори.

Испанец дожал финна только в третьем сете — 2:6, 6:4, 6:2.

При этом Алькарас абсолютно точно заметил, что до середины второй партии соперник играл лучше.

Во втором сете 19-летний теннисист проигрывал 2:3, 15:40. В шестом гейме ему удалось отыграть пять брейк-пойнтов, и это был, наверное, ключевой момент матча.

После игры Алькарас жаловался на условия, но при этом признал, что соперник до какого-то момента играл чересчур хорошо.

Димитров

Григору тоже пришлось понервничать в предыдущем раунде. Бывшая третья ракетка мира с трудом выиграл у француза Грегуара Баррера — 7:6, 7:6.

Димитров отыграл все пять брейк-пойнтов, при этом на подаче соперника ни разу не было «меньше».

В первой партии болгарский теннисист отыграл сетбол на тай-брейке. А во втором сете ему удалось спасти четыре брейк-пойнта при счете 3:4.

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На недавнем турнире в Барселоне Димитров спокойно обыграл эквадорца Эмилио Гомеса, после чего должен был встретиться с Алексом Де Минауром, но в итоге снялся из-за болезни. Незадолго до этого Григора ограбили, когда он возвращался с тренировки в Барселоне.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Алькараса. На Димитрова в этом матче можно поставить за 7.30.

В конце прошлого года Карлос спокойно обыграл Григора (6:1, 6:3) на «Мастерсе» в Париже.

В предстоящем матче вряд ли будет так же легко. Встреча с Руусувуори показала, что у Алькараса не будет простых матчей в испанской столице.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.26.