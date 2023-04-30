ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА в пятом матче серииКамбэк «Ак Барса» оказался бесполезным. ЦСКА проиграл в двух матчах подряд, но затащил серию «Спартак» — «Ростов»Взрывная концовка. «Спартак» спасся в матче с «Ростовом» ЦСКАОбляков тащит армейцев к серебру. Дубль хавбека помог ЦСКА выиграть в Грозном
    Все новости спорта

    Алькарас сенсационно проиграет Димитрову?

    Алькарас — Димитров. Прогноз (к. 2.26) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 30 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на Григор Димитров
    Прогноз и ставки на Алькарас — Димитров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 21:00 мск. Алькарас — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Мужчины 30 Апреля 2023 года

    Алькарас

    Для Карлоса турнир неожиданно начался с невероятно тяжелейшего матча против Эмиля Руусувуори.

    Испанец дожал финна только в третьем сете — 2:6, 6:4, 6:2.

    При этом Алькарас абсолютно точно заметил, что до середины второй партии соперник играл лучше.

    Во втором сете 19-летний теннисист проигрывал 2:3, 15:40. В шестом гейме ему удалось отыграть пять брейк-пойнтов, и это был, наверное, ключевой момент матча.

    После игры Алькарас жаловался на условия, но при этом признал, что соперник до какого-то момента играл чересчур хорошо.

    Димитров

    Григору тоже пришлось понервничать в предыдущем раунде. Бывшая третья ракетка мира с трудом выиграл у француза Грегуара Баррера — 7:6, 7:6.

    Димитров отыграл все пять брейк-пойнтов, при этом на подаче соперника ни разу не было «меньше».

    В первой партии болгарский теннисист отыграл сетбол на тай-брейке. А во втором сете ему удалось спасти четыре брейк-пойнта при счете 3:4.

    Все прогнозы на теннис

    На недавнем турнире в Барселоне Димитров спокойно обыграл эквадорца Эмилио Гомеса, после чего должен был встретиться с Алексом Де Минауром, но в итоге снялся из-за болезни. Незадолго до этого Григора ограбили, когда он возвращался с тренировки в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Алькараса. На Димитрова в этом матче можно поставить за 7.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В конце прошлого года Карлос спокойно обыграл Григора (6:1, 6:3) на «Мастерсе» в Париже.

    В предстоящем матче вряд ли будет так же легко. Встреча с Руусувуори показала, что у Алькараса не будет простых матчей в испанской столице.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Хачанов — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кудерметова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нисиока — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ренн — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  5.10
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алькарас — Димитров: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас сенсационно проиграет Димитрову?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры