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    Кудерметова дожмет Гауфф в третьем сете?

    Гауфф — Кудерметова. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Штутгарте 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Кори Гауфф в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:30 мск. Гауфф — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гауфф

    Кори на прошлой неделе легко обыграла австрийку Юлию Грабер в рамках Кубка Билли Джин Кинг — 6:1, 6:3.

    В марте американка дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. Дальше ее не пустила Арина Соболенко. При этом поражение от белоруски получилось весьма болезненным — 4:6, 0:6.

    На турнире в Майами Гауфф проиграла в третьем раунде Анастасии Потаповой (7:6, 5:7, 2:6).

    В прошлом году Кори шикарно провела грунтовую часть сезона. Сначала она выиграла по два матча в Мадриде и Риме, а потом дошла до финала на Ролан Гаррос, в котором уступила Иге Швентек.

    Кудерметова

    Вероника провела первый матч на грунте в начале апреля. Россиянка не смогла пройти первый круг в Чарльстоне, проиграв Диане Шнайдер (4:6, 3:6).

    Перед этим Кудерметова не выиграла ни одного матча в Майами, сразу же уступив Маркете Вондроушовой (4:6, 2:6).

    Все прогнозы на теннис

    В Индиан-Уэллсе 13-я ракетка мира после победы над Анной Блинковой проиграла Каролине Плишковой.

    В прошлом году Кудерметова добралась до четвертьфинала на Ролан Гаррос и до финала на грунтовом турнире в Стамбуле.

    Прогноз и ставка

    На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.46, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.72.

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    В середине февраля Вероника выиграла у Кори на турнире в Дохе — 6:2, 3:6, 6:1.

    И в предстоящем матче теннисисткам, скорее всего, тоже понадобится дополнительная партия.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.96.

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    Гауфф — Кудерметова: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметова дожмет Гауфф в третьем сете?
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