Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Кори Гауфф в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:30 мск. Гауфф — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гауфф

Кори на прошлой неделе легко обыграла австрийку Юлию Грабер в рамках Кубка Билли Джин Кинг — 6:1, 6:3.

В марте американка дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. Дальше ее не пустила Арина Соболенко. При этом поражение от белоруски получилось весьма болезненным — 4:6, 0:6.

На турнире в Майами Гауфф проиграла в третьем раунде Анастасии Потаповой (7:6, 5:7, 2:6).

В прошлом году Кори шикарно провела грунтовую часть сезона. Сначала она выиграла по два матча в Мадриде и Риме, а потом дошла до финала на Ролан Гаррос, в котором уступила Иге Швентек.

Кудерметова

Вероника провела первый матч на грунте в начале апреля. Россиянка не смогла пройти первый круг в Чарльстоне, проиграв Диане Шнайдер (4:6, 3:6).

Перед этим Кудерметова не выиграла ни одного матча в Майами, сразу же уступив Маркете Вондроушовой (4:6, 2:6).

Все прогнозы на теннис

В Индиан-Уэллсе 13-я ракетка мира после победы над Анной Блинковой проиграла Каролине Плишковой.

В прошлом году Кудерметова добралась до четвертьфинала на Ролан Гаррос и до финала на грунтовом турнире в Стамбуле.

Прогноз и ставка

На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.46, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.72.

В середине февраля Вероника выиграла у Кори на турнире в Дохе — 6:2, 3:6, 6:1.

И в предстоящем матче теннисисткам, скорее всего, тоже понадобится дополнительная партия.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.96.