Алькарас
На прошлой неделе Карлос отказался от участия в «Мастерсе» в Монте-Карло из-за небольшого повреждения.
Испанец вполне мог сыграть на Лазурном берегу, но решил не рисковать, учитывая то, что с осени прошлого года его неоднократно беспокоили травмы.
В прошлом месяце Алькарас стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и дошел до полуфинала.
В этом году 19-летний теннисист уже успел поиграть на грунте. Еще в феврале вторая ракетка мира выиграл турнир в Буэнос-Айресе, вскоре после чего добрался до финала в Рио-де-Жанейро.
Алькарас — действующий чемпион турнира в Барселоне.
Боржес
Нуну тем временем начал турнир с классной победы над Ильей Ивашко — 6:2, 6:3.
Португалец воспользовался слабой игрой белоруса на подаче. В этом матче у него было 20 брейк-пойнтов. В итоге пять из них Боржес реализовал.
Также стоит отметить, что Нуну взял 75 процентов очков на второй подаче. Это очень мощный показатель для грунта.
Ранее в этом сезоне Боржес выиграл два «челленджера» — в мексиканском Монтеррее и Финиксе.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Алькараса. На Боржеса можно поставить за 11.00.
Возможно, испанец и не покажет свой лучший теннис в первой игре после паузы. Но в любом случае, в его победе нет никаких сомнений. Просто до чересчур болезненного разгрома здесь, скорее всего, не дойдет.
Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.