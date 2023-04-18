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    Сможет ли Алькарас разгромить Боржеса?

    Алькарас — Боржес. Прогноз (к. 2.02) и ставки на турнир в Барселоне 18 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Боржес
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против португальца Нуну Боржеса во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 16:30 мск. Алькарас — Боржес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 18 Апреля 2023 года
    Карлос Алькарас
  • Испания
    •  Карлос Алькарас 16:30 Нуну Боржес Нуну Боржес
  • Португалия
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    Алькарас

    На прошлой неделе Карлос отказался от участия в «Мастерсе» в Монте-Карло из-за небольшого повреждения.

    Испанец вполне мог сыграть на Лазурном берегу, но решил не рисковать, учитывая то, что с осени прошлого года его неоднократно беспокоили травмы.

    В прошлом месяце Алькарас стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и дошел до полуфинала.

    В этом году 19-летний теннисист уже успел поиграть на грунте. Еще в феврале вторая ракетка мира выиграл турнир в Буэнос-Айресе, вскоре после чего добрался до финала в Рио-де-Жанейро.

    Алькарас — действующий чемпион турнира в Барселоне.

    Боржес

    Нуну тем временем начал турнир с классной победы над Ильей Ивашко — 6:2, 6:3.

    Португалец воспользовался слабой игрой белоруса на подаче. В этом матче у него было 20 брейк-пойнтов. В итоге пять из них Боржес реализовал.

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    Также стоит отметить, что Нуну взял 75 процентов очков на второй подаче. Это очень мощный показатель для грунта.

    Ранее в этом сезоне Боржес выиграл два «челленджера» — в мексиканском Монтеррее и Финиксе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Алькараса. На Боржеса можно поставить за 11.00.

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    Возможно, испанец и не покажет свой лучший теннис в первой игре после паузы. Но в любом случае, в его победе нет никаких сомнений. Просто до чересчур болезненного разгрома здесь, скорее всего, не дойдет.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.

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    Алькарас — Боржес: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас разгромить Боржеса?
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