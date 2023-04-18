Испанец Карлос Алькарас сыграет против португальца Нуну Боржеса во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 16:30 мск. Алькарас — Боржес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

На прошлой неделе Карлос отказался от участия в «Мастерсе» в Монте-Карло из-за небольшого повреждения.

Испанец вполне мог сыграть на Лазурном берегу, но решил не рисковать, учитывая то, что с осени прошлого года его неоднократно беспокоили травмы.

В прошлом месяце Алькарас стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и дошел до полуфинала.

В этом году 19-летний теннисист уже успел поиграть на грунте. Еще в феврале вторая ракетка мира выиграл турнир в Буэнос-Айресе, вскоре после чего добрался до финала в Рио-де-Жанейро.

Алькарас — действующий чемпион турнира в Барселоне.

Боржес

Нуну тем временем начал турнир с классной победы над Ильей Ивашко — 6:2, 6:3.

Португалец воспользовался слабой игрой белоруса на подаче. В этом матче у него было 20 брейк-пойнтов. В итоге пять из них Боржес реализовал.

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Также стоит отметить, что Нуну взял 75 процентов очков на второй подаче. Это очень мощный показатель для грунта.

Ранее в этом сезоне Боржес выиграл два «челленджера» — в мексиканском Монтеррее и Финиксе.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Алькараса. На Боржеса можно поставить за 11.00.

Возможно, испанец и не покажет свой лучший теннис в первой игре после паузы. Но в любом случае, в его победе нет никаких сомнений. Просто до чересчур болезненного разгрома здесь, скорее всего, не дойдет.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.