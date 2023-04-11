Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Кецманович — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Миомир начал грунтовую часть сезона с выхода в финал турнира в португальском Эшториле.

До решающего матча серб не отдал ни сета, уверенно выиграв у Луки Нарди, Юрия Родионова, Бернабе Сапаты-Миральеса и Марко Чеккинато.

А в финале Кецманович проиграл норвежцу Касперу Рууду (2:6, 6:7).

Для Миомира это был уже второй финал в текущем сезоне. В феврале он проиграл американцу Тейлору Фрицу в решающем матче на турнире в Делрей-Бич.

В прошлом году Кецманович выиграл 15 из 23 матчей на грунте.

Музетти

Лоренцо на прошлой неделе выступил на турнире в Марракеше. И надо сказать, что он снова разочаровал.

Единственный позитивный момент заключается в том, что итальянцу удалось прервать серию поражений из пяти матчей.

Музетти одержал победу над Уго Гастоном, но после этого проиграл Александру Мюллеру (3:6, 6:1, 4:6).

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В начале сезона Музетти провалил грунтовые турниры в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

Сложно сказать, что с ним случилось, но очень похоже на то, что Лоренцо столкнулся с серьезными психологическими проблемами.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.04, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.78.

В отличие от соперника, у Миомира точно нет никаких психологических проблем, но есть другой момент — успеет ли он восстановиться после недели в Эшториле? Не факт.

Поэтому в данном случае логично не рассматривать ставки на исход.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,0 за 1.87.