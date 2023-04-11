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    Кецманович воспользуется проблемами Музетти?

    Кецманович — Музетти. Прогноз (к. 2.36) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Музетти
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    Миомир Кецманович
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Кецманович — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 11 Апреля 2023 года

    Кецманович

    Миомир начал грунтовую часть сезона с выхода в финал турнира в португальском Эшториле.

    До решающего матча серб не отдал ни сета, уверенно выиграв у Луки Нарди, Юрия Родионова, Бернабе Сапаты-Миральеса и Марко Чеккинато.

    А в финале Кецманович проиграл норвежцу Касперу Рууду (2:6, 6:7).

    Для Миомира это был уже второй финал в текущем сезоне. В феврале он проиграл американцу Тейлору Фрицу в решающем матче на турнире в Делрей-Бич.

    В прошлом году Кецманович выиграл 15 из 23 матчей на грунте.

    Музетти

    Лоренцо на прошлой неделе выступил на турнире в Марракеше. И надо сказать, что он снова разочаровал.

    Единственный позитивный момент заключается в том, что итальянцу удалось прервать серию поражений из пяти матчей.

    Музетти одержал победу над Уго Гастоном, но после этого проиграл Александру Мюллеру (3:6, 6:1, 4:6).

    Все прогнозы на теннис

    В начале сезона Музетти провалил грунтовые турниры в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    Сложно сказать, что с ним случилось, но очень похоже на то, что Лоренцо столкнулся с серьезными психологическими проблемами.

    Прогноз и ставка

    На Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.04, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.78.

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    В отличие от соперника, у Миомира точно нет никаких психологических проблем, но есть другой момент — успеет ли он восстановиться после недели в Эшториле? Не факт.

    Поэтому в данном случае логично не рассматривать ставки на исход.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,0 за 1.87.

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    Кецманович — Музетти: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на теннис. Кецманович воспользуется проблемами Музетти?
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