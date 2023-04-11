Кецманович
Миомир начал грунтовую часть сезона с выхода в финал турнира в португальском Эшториле.
До решающего матча серб не отдал ни сета, уверенно выиграв у Луки Нарди, Юрия Родионова, Бернабе Сапаты-Миральеса и Марко Чеккинато.
А в финале Кецманович проиграл норвежцу Касперу Рууду (2:6, 6:7).
Для Миомира это был уже второй финал в текущем сезоне. В феврале он проиграл американцу Тейлору Фрицу в решающем матче на турнире в Делрей-Бич.
В прошлом году Кецманович выиграл 15 из 23 матчей на грунте.
Музетти
Лоренцо на прошлой неделе выступил на турнире в Марракеше. И надо сказать, что он снова разочаровал.
Единственный позитивный момент заключается в том, что итальянцу удалось прервать серию поражений из пяти матчей.
Музетти одержал победу над Уго Гастоном, но после этого проиграл Александру Мюллеру (3:6, 6:1, 4:6).
В начале сезона Музетти провалил грунтовые турниры в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго.
Сложно сказать, что с ним случилось, но очень похоже на то, что Лоренцо столкнулся с серьезными психологическими проблемами.
Прогноз и ставка
На Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.04, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.78.
В отличие от соперника, у Миомира точно нет никаких психологических проблем, но есть другой момент — успеет ли он восстановиться после недели в Эшториле? Не факт.
Поэтому в данном случае логично не рассматривать ставки на исход.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,0 за 1.87.