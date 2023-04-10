Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Вавринка — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Стэн в этом году пока еще не играл на грунте. Предыдущие три недели швейцарец решил посвятить тренировкам и восстановлению.

И в его возрасте это теперь очень важно — в конце марта Вавринке исполнилось 38 лет.

В феврале бывшая третья ракетка мира дошел до четвертьфинала сразу на двух турнирах — в Роттердаме и Марселе.

Но пока что главным достижением Вавринки в этом сезоне остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В третьем раунде Стен остановил датчанина Хольгера Руне, после чего уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Вавринка выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2014 году. В решающем матче ему удалось одержать волевую победу над легендарным Роджером Федерером.

Грикспор

Таллон тем временем на минувшей неделе выступиол на турнире в Марракеше.

В первом матче нидерландец с трудом выиграл у шведа Эльяза Имера — 1:6, 6:3, 6:4.

В следующем раунде Грикспор уступил испанцу Роберто Карбальесу-Баэне — 3:6, 6:2, 2:6.

Таллон здорово провел первые три месяца. В январе он взял титул в Пуне (Индия) и выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии, в феврале дошел до полуфинала в Роттердаме, а в марте прошел по одному раунду в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе.

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То есть до сих пор в этом году Грикспор на всех турнирах выигрывал хотя бы один матч.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.97, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.84.

В первом матче на грунте после большого перерыва у Стена наверняка будут проблемы, несмотря на то, что на этом покрытии он играет явно не хуже, чем на харде. Например, в сезоне-2015 швейцарец стал победителем Ролан Гаррос, выиграв в финале у Новака Джоковича. Другой вопрос, что с тех пор все-таки кое-что изменилось.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.87.

Вполне вероятно, что Грикспор дожмет опытного, но уже возрастного соперника в третьем сете.