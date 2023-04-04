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    Грачеву ждет еще один матч-триллер против Фридзам?

    Фридзам — Грачева. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Чарльстоне 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фридзам — Грачева
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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против немки Анны-Лены Фридзам в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 18:00 мск. Фридзам — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фридзам

    Анна-Лена пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она выиграла у Эйжи Мухаммад.

    В Майами немецкая теннисистка тоже прошла квалификацию, но в основной сетке сразу же проиграла китаянке Ван Синьюй.

    В феврале Фридзам дошла до четвертьфинала на турнире в австрийском Линце. Дальше ее не пустила россиянка Анастасия Потапова.

    Кроме того, 93-я ракетка мира добралась до 1/4 финала в Остине. Во втором раунде 29-летняя теннисистка выиграла у Эрики Андреевой, после чего уступила Марте Костюк.

    Грачева

    Варвара на этой неделе дебютировала в топ-50. В новой версии рейтинга она занимает 46-е место.

    Предыдущий месяц стал невероятно успешным для российской теннисистки, которая, без сомнений, проводит пока что лучший сезон в карьере.

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    В начале марта Грачева добралась до финала в Остине, после чего дошла до четвертого круга сразу на двух крупнейших турнирах — в Индиан-Уэллсе и Майами.

    Примечательно, что в Майами Варвара в матче второго круга разгромила Онс Жабер (6:2, 6:2).

    Грачева выиграла 14 из 17 последних матчей.

    Прогноз и ставка

    На Фридзам в этом матче можно поставить за 2.77, победу Грачевой букмекеры предлагают за 1.44.

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    Как ни странно, Варвара, скорее всего, нервничает перед очередной встречей с немкой.

    Дело в том, что в этом году россиянка уже дважды играла с Фридзам. В первом матче она уступила Анне-Лене в квалификации на турнире в Линце, а во втором с трудом выиграла в отборе турнира в Индиан-Уээлсе. В обоих случаях все решилось только в третьем сете.

    Сложно сказать, сможет ли Грачева в первом же матче на грунте показать свой лучший теннис, но, скорее, нет, чем да. В общем, ставки на исход не трогаем.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.96.

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    Фридзам — Грачева: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на теннис. Грачеву ждет еще один матч-триллер против Фридзам?
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