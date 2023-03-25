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    Ивашко шокирует Рууда?

    Рууд — Ивашко. Прогноз (к. 1.98) и ставки на «Мастерс» в Майами 25 марта 2023 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 02:00 мск. Рууд — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 25 Марта 2023 года
    Каспер Рууд
  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 02:00 Илья Ивашко Илья Ивашко
  • Белоруссия
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    Рууд

    Каспер ужасно начал сезон, о чем теперь уже можно говорить без малейших сомнений.

    Норвежец в этом году до сих пор ни разу не выиграл два матча подряд.

    При этом после Открытого чемпионата Австралии он выступил пока лишь на двух турнирах.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Рууд после победы над Диего Шварцманом сенсационно проиграл чилийцу Кристиану Гарину (4:6, 6:7).

    А Акапулько четвертую ракетку мира остановил японец Таро Даниэль (5:7, 6:2, 6:7).

    При этом стоит отметить, что в прошлом году Рууд дошел в Майами до финала.

    Ивашко

    Илья тем временем начал турнир с разгромной победы над Даниэлем Альтмайером — 6:2, 6:1.

    Кроме того, что он шикарно держал подачу (выиграл 90 процентов очков на первом мяче), белорус максимально эффективно действовал и на приеме, сумев реализовать пять из шести брейк-пойнтов.

    Все прогнозы на теннис

    Теперь уже точно можно говорить о том, что Ивашко наконец-то набрал оптимальную форму.

    В первой половине месяца Ивашко выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами. В третьем круге его остановил Даниил Медведев. При этом Илье удалось взять сет у российского теннисиста.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.42, победу Ивашко букмекеры предлагают за 2.87.

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    Несмотря на то, что Каспер пока не впечатлял, ставить против него все равно опасно. Но вполне вероятно, что Ивашко сможет перевести игру в третий сет.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.29.

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    Рууд — Ивашко: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на теннис. Ивашко шокирует Рууда?
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