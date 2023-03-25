Норвежец Каспер Рууд сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 02:00 мск. Рууд — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер ужасно начал сезон, о чем теперь уже можно говорить без малейших сомнений.

Норвежец в этом году до сих пор ни разу не выиграл два матча подряд.

При этом после Открытого чемпионата Австралии он выступил пока лишь на двух турнирах.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Рууд после победы над Диего Шварцманом сенсационно проиграл чилийцу Кристиану Гарину (4:6, 6:7).

А Акапулько четвертую ракетку мира остановил японец Таро Даниэль (5:7, 6:2, 6:7).

При этом стоит отметить, что в прошлом году Рууд дошел в Майами до финала.

Ивашко

Илья тем временем начал турнир с разгромной победы над Даниэлем Альтмайером — 6:2, 6:1.

Кроме того, что он шикарно держал подачу (выиграл 90 процентов очков на первом мяче), белорус максимально эффективно действовал и на приеме, сумев реализовать пять из шести брейк-пойнтов.

Все прогнозы на теннис

Теперь уже точно можно говорить о том, что Ивашко наконец-то набрал оптимальную форму.

В первой половине месяца Ивашко выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами. В третьем круге его остановил Даниил Медведев. При этом Илье удалось взять сет у российского теннисиста.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.42, победу Ивашко букмекеры предлагают за 2.87.

Несмотря на то, что Каспер пока не впечатлял, ставить против него все равно опасно. Но вполне вероятно, что Ивашко сможет перевести игру в третий сет.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.29.