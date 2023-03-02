Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 2 марта, начало — в 14:00 мск. Зверев — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Александру впервые после сложной травмы удалось выиграть два матча подряд.

До турнира в Дубае немец проходил максимум один раунд. И вполне вероятно, что на этой неделе случился переломный момент.

В среду Зверев одержал победу над Кристофером О`Коннеллом — 7:5, 6:4.

Австралиец отлично сопротивлялся, но Зверев на этот раз играл почти без сбоев, сумев взять 90 процентов очков на первой подаче и 75 процентов — на второй. С такими показателями можно запросто бороться за титул.

В первом раунде бывшая вторая ракетка мира одержал волевую победу над чехом Иржи Легечкой — 4:6, 6:3, 6:4.

Сонего

Лоренцо тем временем второй раз в сезоне смог пройти два раунда. В начале февраля он добрался до четвертьфинала в Монпелье.

Но в Дубае Сонего все равно добился более ценного результата. Во втором круге ему удалось остановить Феликса Оже-Альяссима — 7:6, 6:4.

Итальянец пятый раз в карьере выиграл у соперника из топ-10.

Все прогнозы на теннис

Сонего шикарно действовал на собственной подаче, забрав 89 процентов очков на первом мяче и 75 — на втором. Итог — у канадца не было ни одного брейк-пойнта.

В первом матче Лоренцо выиграл у Марка-Андреа Хюслера — 7:5, 6:3.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Сонего букмекеры предлагают 3.22.

Итальянец порой показывает теннис, который точно соответствует уровню топ-20, но проблема заключается в том, что ему не удается стабильно играть на таком уровне.

Скорее всего, немец остановит Сонего.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 22,5 за 2.60.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.