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    Зверев выиграет третий матч подряд

    Зверев — Сонего. Прогноз (к. 2.60) и ставки на турнир в Дубае 2 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Сонего
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 2 марта, начало — в 14:00 мск. Зверев — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 02 Марта 2023 года

    Зверев

    Александру впервые после сложной травмы удалось выиграть два матча подряд.

    До турнира в Дубае немец проходил максимум один раунд. И вполне вероятно, что на этой неделе случился переломный момент.

    В среду Зверев одержал победу над Кристофером О`Коннеллом — 7:5, 6:4.

    Австралиец отлично сопротивлялся, но Зверев на этот раз играл почти без сбоев, сумев взять 90 процентов очков на первой подаче и 75 процентов — на второй. С такими показателями можно запросто бороться за титул.

    В первом раунде бывшая вторая ракетка мира одержал волевую победу над чехом Иржи Легечкой — 4:6, 6:3, 6:4.

    Сонего

    Лоренцо тем временем второй раз в сезоне смог пройти два раунда. В начале февраля он добрался до четвертьфинала в Монпелье.

    Но в Дубае Сонего все равно добился более ценного результата. Во втором круге ему удалось остановить Феликса Оже-Альяссима — 7:6, 6:4.

    Итальянец пятый раз в карьере выиграл у соперника из топ-10.

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    Сонего шикарно действовал на собственной подаче, забрав 89 процентов очков на первом мяче и 75 — на втором. Итог — у канадца не было ни одного брейк-пойнта.

    В первом матче Лоренцо выиграл у Марка-Андреа Хюслера — 7:5, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Сонего букмекеры предлагают 3.22.

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    Итальянец порой показывает теннис, который точно соответствует уровню топ-20, но проблема заключается в том, что ему не удается стабильно играть на таком уровне.

    Скорее всего, немец остановит Сонего.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 22,5 за 2.60.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.

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    Зверев — Сонего: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 02.03.2023. Прогнозы на теннис. Зверев выиграет третий матч подряд
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