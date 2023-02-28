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    Кресси замучает Оже-Альяссима своей подачей

    Кресси — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 1.93) и ставки на турнир в Дубае 28 февраля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кресси — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против американца Максима Кресси в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 13:00 мск. Кресси — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 28 Февраля 2023 года

    Кресси

    Максим в первой половине февраля дошел до финала на турнире в Монпелье.

    И одним из главных его достижений стала победа над датчанином Хольгером Руне (7:5, 6:7, 7:6) в полуфинале.

    Перед этим Кресси остановил хорвата Борну Чорича (6:7, 4:6). В решающем матче американец проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

    В Роттердаме и Марселе Кресси выступил не так удачно, в обоих случаях не сумев пройти второй круг. 36-я ракетка мира проиграл Алексу Де Минауру и Бенжамену Бонзи соответственно.

    Оже-Альяссим

    Феликс на прошлой неделе добрался до полуфинала на турнире в Дохе. Дальше его не пустил Даниил Медведеву.

    Оже-Альяссим не справился с агрессивной игрой россиянина — 4:6, 6:7.

    В Роттердаме на пути канадского теннисиста тоже встал Медведев. В матче 1/4 финала Даниил отдал Оже-Альяссиму лишь шесть геймов.

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    Пока что в этом сезоне главным успехом Оже-Альяссима остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Кресси в этом матче можно поставить за 3.26, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.34.

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    На самом деле здесь не так уж все и очевидно. У Феликса будут огромные проблемы, если американец сможет стабильно подавать первым мячом. В этом случае обыграть Кресси невероятно сложно.

    К слову, в прошлом году Оже-Альяссим уступил Максиму на Уимблдоне. В том матче было сразу три тай-брейка.

    Ставка — тотал геймов больше 25,0 за 1.93.

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    Кресси — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 28.02.2023. Прогнозы на теннис. Кресси замучает Оже-Альяссима своей подачей
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