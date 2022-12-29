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    Норри снова выиграет у Кирьоса?

    Кирьос — Норри. Прогноз (к. 2.31) и ставки на United Cup 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кирьос — Норри
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    Ник Кирьос
    Австралиец Ник Кирьос сыграет против британца Кэмерона Норри в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 11:00 мск. Кирьос — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кирьос

    Кирьос провел в этом месяце несколько выставочных матчей, в которых не одержал ни одной победы.

    На прошлой неделе Ник уступил в Дубае канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и болгарину Григору Димитрову, при этом не взяв ни сета.

    Австралиец на этот раз не очень удачно играл на подаче, особенно это касается встречи с Оже-Альяссимом.

    Но в любом случае надо учитывать, что это были матчи в рамках подготовки к предстоящим турнирам в Австралии. Вряд ли Кирьос сильно переживал по поводу результата.

    Норри

    Норри в начале декабря дошел до полуфинала на выставочном турнире в Эр-Рияде. В 1/4-й британец одержал победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 6:4.

    В следующем матче Кэмерон уступил Тейлору Фрицу, но при этом американец не взял ни одного гейма на подаче.

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    В Абу-Даби Норри тоже пришлось играть с Циципасом. И на этот раз грек взял реванш, причем уверенно, отдав лишь пять геймов.

    Еще в одном матче Норри выиграл у хорваты Борны Чорича — 6:3, 7:5.

    Прогноз и ставка

    На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.62, победу Норри букмекеры предлагают за 2.31.

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    В начале месяца Норри обыграл Кирьоса в Эр-Рияде. Правда, этот матч проходил в формате до 10 очков в сете.

    Но можно вспомнить еще один матч: в сезоне-2021 Кэмерон разгромил австралийца в Атланте.

    В общем, не факт, что Кирьосу удастся взять реванш. И вообще, ставки на исход лучше не трогать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Кирьос — Норри: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на теннис. Норри снова выиграет у Кирьоса?
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