Австралиец Ник Кирьос сыграет против британца Кэмерона Норри в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 11:00 мск. Кирьос — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кирьос

Кирьос провел в этом месяце несколько выставочных матчей, в которых не одержал ни одной победы.

На прошлой неделе Ник уступил в Дубае канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и болгарину Григору Димитрову, при этом не взяв ни сета.

Австралиец на этот раз не очень удачно играл на подаче, особенно это касается встречи с Оже-Альяссимом.

Но в любом случае надо учитывать, что это были матчи в рамках подготовки к предстоящим турнирам в Австралии. Вряд ли Кирьос сильно переживал по поводу результата.

Норри

Норри в начале декабря дошел до полуфинала на выставочном турнире в Эр-Рияде. В 1/4-й британец одержал победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 6:4.

В следующем матче Кэмерон уступил Тейлору Фрицу, но при этом американец не взял ни одного гейма на подаче.

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В Абу-Даби Норри тоже пришлось играть с Циципасом. И на этот раз грек взял реванш, причем уверенно, отдав лишь пять геймов.

Еще в одном матче Норри выиграл у хорваты Борны Чорича — 6:3, 7:5.

Прогноз и ставка

На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.62, победу Норри букмекеры предлагают за 2.31.

В начале месяца Норри обыграл Кирьоса в Эр-Рияде. Правда, этот матч проходил в формате до 10 очков в сете.

Но можно вспомнить еще один матч: в сезоне-2021 Кэмерон разгромил австралийца в Атланте.

В общем, не факт, что Кирьосу удастся взять реванш. И вообще, ставки на исход лучше не трогать.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.