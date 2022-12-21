Джокович
Вопреки ожиданиям, Джокович неудачно провел первый матч после небольшого отпуска. Во вторник Новак проиграл Александру Звереву.
И что самое удивительное — Ноле уступил немецкому теннисисту в двух сетах. Первую партию Зверев забрал со счетом 6:3, а вторую — 6:4.
Джокович непривычно слабо действовал как на первой подаче, так и на второй, позволив сопернику реализовать четыре брейк-пойнта.
В общем, Новак неплохо размялся, но, прежде чем он наберет оптимальную форму, пройдет, наверное, еще пару недель.
Кирьос
Кирьос пока тоже не выигрывал после перерыва. В отличие от Джоковича, который завершил сезон в конце ноября, Ник ушел в отпуск еще в начале октября.
В понедельник Кирьос уступил Феликсу Оже-Альяссиму — 5:7, 3:6. Австралиец, обычно, здорово держит подачу, но в данном случае ничего такого не было.
Канадец взял на приеме четыре гейма. Как правило, Кирьос очень редко делает соперникам столько подарков.
На прошлой неделе Кирьос проиграл в Эр-Рияде британцу Кэмерону Норри в матче, который проходил в форме до десяти очков.
Прогноз и ставка
На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.28, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 3.45.
Вряд ли Новак проиграет второй матч подряд. Подобное с ним случается нечасто. Плюс Кирьоса пока тоже далек от своей лучшей формы.
Ставка — победа Джоковича в двух сетах за 1.77.