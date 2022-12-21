Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Ника Кирьоса на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 19:35 мск. Джокович — Кирьос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Вопреки ожиданиям, Джокович неудачно провел первый матч после небольшого отпуска. Во вторник Новак проиграл Александру Звереву.

И что самое удивительное — Ноле уступил немецкому теннисисту в двух сетах. Первую партию Зверев забрал со счетом 6:3, а вторую — 6:4.

Джокович непривычно слабо действовал как на первой подаче, так и на второй, позволив сопернику реализовать четыре брейк-пойнта.

В общем, Новак неплохо размялся, но, прежде чем он наберет оптимальную форму, пройдет, наверное, еще пару недель.

Кирьос

Кирьос пока тоже не выигрывал после перерыва. В отличие от Джоковича, который завершил сезон в конце ноября, Ник ушел в отпуск еще в начале октября.

В понедельник Кирьос уступил Феликсу Оже-Альяссиму — 5:7, 3:6. Австралиец, обычно, здорово держит подачу, но в данном случае ничего такого не было.

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Канадец взял на приеме четыре гейма. Как правило, Кирьос очень редко делает соперникам столько подарков.

На прошлой неделе Кирьос проиграл в Эр-Рияде британцу Кэмерону Норри в матче, который проходил в форме до десяти очков.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.28, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 3.45.

Вряд ли Новак проиграет второй матч подряд. Подобное с ним случается нечасто. Плюс Кирьоса пока тоже далек от своей лучшей формы.

Ставка — победа Джоковича в двух сетах за 1.77.