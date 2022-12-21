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    Джокович проиграет второй матч подряд?

    Джокович — Кирьос. Прогноз (к. 1.77) и ставки на выставочный турнир в Дубае 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Кирьос
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Ника Кирьоса на выставочном турнире в Дубае. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 19:35 мск. Джокович — Кирьос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Вопреки ожиданиям, Джокович неудачно провел первый матч после небольшого отпуска. Во вторник Новак проиграл Александру Звереву.

    И что самое удивительное — Ноле уступил немецкому теннисисту в двух сетах. Первую партию Зверев забрал со счетом 6:3, а вторую — 6:4.

    Джокович непривычно слабо действовал как на первой подаче, так и на второй, позволив сопернику реализовать четыре брейк-пойнта.

    В общем, Новак неплохо размялся, но, прежде чем он наберет оптимальную форму, пройдет, наверное, еще пару недель.

    Кирьос

    Кирьос пока тоже не выигрывал после перерыва. В отличие от Джоковича, который завершил сезон в конце ноября, Ник ушел в отпуск еще в начале октября.

    В понедельник Кирьос уступил Феликсу Оже-Альяссиму — 5:7, 3:6. Австралиец, обычно, здорово держит подачу, но в данном случае ничего такого не было.

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    Канадец взял на приеме четыре гейма. Как правило, Кирьос очень редко делает соперникам столько подарков.

    На прошлой неделе Кирьос проиграл в Эр-Рияде британцу Кэмерону Норри в матче, который проходил в форме до десяти очков.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.28, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 3.45.

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    Вряд ли Новак проиграет второй матч подряд. Подобное с ним случается нечасто. Плюс Кирьоса пока тоже далек от своей лучшей формы.

    Ставка — победа Джоковича в двух сетах за 1.77.

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    Джокович — Кирьос: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на теннис. Джокович проиграет второй матч подряд?
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