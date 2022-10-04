Испанец Карлос Алькарас сыграет против бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 4 октября, начало — в 11:00 мск. Алькарас — Гоффен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Алькарас приехал в Астану в статусе первой ракетки мира. 19-летний испанец возглавил рейтинг после триумфа на Открытом чемпионате США.

Выступление Карлоса в Нью-Йорке порой напоминало настоящий теннисный триллер. На второй неделе он провел на корте в общей сложности больше 15 часов.

После тяжелейших матчей с Марином Чиличем, Янником Синнером и Фрэнсисом Тиафо в финале Алькарас выиграл у норвежца Каспера Руда.

В первом матче в качестве первой ракетки мира Алькарас проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в рамках Кубка Дэвиса. Эта игра состоялась всего лишь через четыре дня после финала US Open, и этот момент тоже надо учитывать. Во втором матче Карлос одержал победу над корейцем Квон Сун Ву — 6:4, 7:6.

Гоффен

Гоффен попал в основную сетку турнира в Астане как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации опытный бельгиец проиграл молодому итальянцу Луке Нарди.

И этот результат не удивил. В последнее время Давид играл не лучшим образом.

После Уимблдона, где ему удалось дойти до четвертьфинала, Гоффен проиграл пять матчей проиграл пять матчей подряд на уровне основной сетки ATP.

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В Кубке Дэвиса экс-седьмая ракетка мира уступил Алексу Де Минауру, но после этого выиграл у Оскара Отте и Бенжамена Бонзи.

На турнире в Метце Гоффен сразу же проиграл французу Жилю Симону.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Гоффена в этом матче можно поставить за 5.45.

Да, вряд ли у Карлоса будут проблемы в предстоящем матче. О чем здесь говорить, если Гоффен не справился даже с Симоном. Скорее всего, бельгиец проиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.10.