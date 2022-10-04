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    У Алькараса будут проблемы в матче с Гоффеном?

    Алькарас — Гоффен. Прогноз (к. 2.10) и ставки на турнир в Астане 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Гоффен
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 4 октября, начало — в 11:00 мск. Алькарас — Гоффен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Алькарас приехал в Астану в статусе первой ракетки мира. 19-летний испанец возглавил рейтинг после триумфа на Открытом чемпионате США.

    Выступление Карлоса в Нью-Йорке порой напоминало настоящий теннисный триллер. На второй неделе он провел на корте в общей сложности больше 15 часов.

    После тяжелейших матчей с Марином Чиличем, Янником Синнером и Фрэнсисом Тиафо в финале Алькарас выиграл у норвежца Каспера Руда.

    В первом матче в качестве первой ракетки мира Алькарас проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в рамках Кубка Дэвиса. Эта игра состоялась всего лишь через четыре дня после финала US Open, и этот момент тоже надо учитывать. Во втором матче Карлос одержал победу над корейцем Квон Сун Ву — 6:4, 7:6.

    Гоффен

    Гоффен попал в основную сетку турнира в Астане как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации опытный бельгиец проиграл молодому итальянцу Луке Нарди.

    И этот результат не удивил. В последнее время Давид играл не лучшим образом.

    После Уимблдона, где ему удалось дойти до четвертьфинала, Гоффен проиграл пять матчей проиграл пять матчей подряд на уровне основной сетки ATP.

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    В Кубке Дэвиса экс-седьмая ракетка мира уступил Алексу Де Минауру, но после этого выиграл у Оскара Отте и Бенжамена Бонзи.

    На турнире в Метце Гоффен сразу же проиграл французу Жилю Симону.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Гоффена в этом матче можно поставить за 5.45.

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    Да, вряд ли у Карлоса будут проблемы в предстоящем матче. О чем здесь говорить, если Гоффен не справился даже с Симоном. Скорее всего, бельгиец проиграет с разгромным счетом.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.10.

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    Алькарас — Гоффен: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на теннис. У Алькараса будут проблемы в матче с Гоффеном?
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