Синнер
Синнер приехал на Софию защищать чемпионский титул. При этом он выигрывал турнир в столице Болгарии не только в прошлом сезоне, но и годом ранее.
Янник оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
В середине сентября итальянец провел два матча в Кубке Дэвича. Сначала десятая ракетка мира выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло, а потом уступил шведу Микаэлю Имеру.
В начале месяца Синнер дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США. Янник был одной ногой в полуфинале, но в матче против Карлоса Алькараса каким-то необъяснимым образом упустил несколько матчболов.
Боргиш
Боргиш начал турнир с волевой победы над боснийцем Мирзой Башичем — 3:6, 6:3, 6:2.
На прошлой неделе Нуну сыграл на «челленджере» в Браге. Португалец спокойно прошел первый раунд, но в следующем матче уступил бразильцу Матеусу Пучинелли.
Одним из главных достижений Боргиша стал выход в основную сетку Открытого чемпионата США. Более того, после квалификации он прошел один раунд, выиграв у американца Бена Шелтона. Во втором круге Нуну уступил китайцу Ву Ибину.
В этом году Боргиш выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Синнера. На Боргиша в этом матче можно поставить за 8.60.
В принципе, интрига здесь действительно отсутствует. Но при этом вполне вероятно, что португалец возьмет семь-восемь геймов. Первые матчи на турнире нередко получаются сложными для молодого итальянца.
Ставка — тотал выигранных геймов Боргиша больше 7,5 за 1.92.