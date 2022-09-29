Итальянец Янник Синнер сыграет против португальца Нуну Боргиша во втором круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 12:00 мск. Синнер — Боргиш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер приехал на Софию защищать чемпионский титул. При этом он выигрывал турнир в столице Болгарии не только в прошлом сезоне, но и годом ранее.

Янник оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

В середине сентября итальянец провел два матча в Кубке Дэвича. Сначала десятая ракетка мира выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло, а потом уступил шведу Микаэлю Имеру.

В начале месяца Синнер дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США. Янник был одной ногой в полуфинале, но в матче против Карлоса Алькараса каким-то необъяснимым образом упустил несколько матчболов.

Боргиш

Боргиш начал турнир с волевой победы над боснийцем Мирзой Башичем — 3:6, 6:3, 6:2.

На прошлой неделе Нуну сыграл на «челленджере» в Браге. Португалец спокойно прошел первый раунд, но в следующем матче уступил бразильцу Матеусу Пучинелли.

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Одним из главных достижений Боргиша стал выход в основную сетку Открытого чемпионата США. Более того, после квалификации он прошел один раунд, выиграв у американца Бена Шелтона. Во втором круге Нуну уступил китайцу Ву Ибину.

В этом году Боргиш выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Синнера. На Боргиша в этом матче можно поставить за 8.60.

В принципе, интрига здесь действительно отсутствует. Но при этом вполне вероятно, что португалец возьмет семь-восемь геймов. Первые матчи на турнире нередко получаются сложными для молодого итальянца.

Ставка — тотал выигранных геймов Боргиша больше 7,5 за 1.92.