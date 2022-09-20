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    Плишкова начнет турнир в Токио с разгромной победы?

    Плишкова — Шиникова. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Токио 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Плишкова — Шиникова
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    Каролина Плишкова
    Чешка Каролина Плишкова сыграет против Изабеллы Шиниковой из Болгарии в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 05:00 мск. Плишкова — Шиникова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Плишкова

    Плишкова в начале сентября дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате США.

    Результат более чем достойный, хотя экс-первая ракетка мира наверняка осталась разочарована поражение от белоруски Арины Соболенко.

    Перед этим Каролина выиграла четыре сложнейших матча — против Магды Линетт, Мари Боузковой, Белинды Бенчич и Виктории Азаренко.

    В Цинциннати Плишкова прошла лишь один раунд, а вот в Торонто она остановилась в шаге от решающего матча. Чешская теннисистка не смогла выиграть у бразильянки Беатрис Хаддад-Майя, хотя была очень близка к этому.

    Плишкова в сезоне-2018 стала чемпионкой турнира в Токио.

    Шиникова

    Шиникова попала в основную сетку через квалификацию. В решающем матче отбора она одержала интересную победу над Куруми Нарой.

    Изабелл проиграла первый сет 0:6 и с таким же счетом забрала решающую партию.

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    Перед этим 222-я ракетка мира не смогла пройти квалификацию в Варшаве, на Открытом чемпионате США и в Ченнае.

    Шиникова впервые в текущем сезоне сыграет на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Плишковой. На Шиникову можно поставить за 12.00.

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    Да, скорее всего, предстоящая игра станет для Каролины генеральной репетицией перед вторым раундом, где ее соперницей, скорее всего, станет хорватка Петра Мартич.

    Ставка — победа Плишковой с форой по геймам (-7,0) за 1.92.

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    Плишкова — Шиникова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на теннис. Плишкова начнет турнир в Токио с разгромной победы?
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