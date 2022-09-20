Чешка Каролина Плишкова сыграет против Изабеллы Шиниковой из Болгарии в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 05:00 мск. Плишкова — Шиникова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Плишкова

Плишкова в начале сентября дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате США.

Результат более чем достойный, хотя экс-первая ракетка мира наверняка осталась разочарована поражение от белоруски Арины Соболенко.

Перед этим Каролина выиграла четыре сложнейших матча — против Магды Линетт, Мари Боузковой, Белинды Бенчич и Виктории Азаренко.

В Цинциннати Плишкова прошла лишь один раунд, а вот в Торонто она остановилась в шаге от решающего матча. Чешская теннисистка не смогла выиграть у бразильянки Беатрис Хаддад-Майя, хотя была очень близка к этому.

Плишкова в сезоне-2018 стала чемпионкой турнира в Токио.

Шиникова

Шиникова попала в основную сетку через квалификацию. В решающем матче отбора она одержала интересную победу над Куруми Нарой.

Изабелл проиграла первый сет 0:6 и с таким же счетом забрала решающую партию.

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Перед этим 222-я ракетка мира не смогла пройти квалификацию в Варшаве, на Открытом чемпионате США и в Ченнае.

Шиникова впервые в текущем сезоне сыграет на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Плишковой. На Шиникову можно поставить за 12.00.

Да, скорее всего, предстоящая игра станет для Каролины генеральной репетицией перед вторым раундом, где ее соперницей, скорее всего, станет хорватка Петра Мартич.

Ставка — победа Плишковой с форой по геймам (-7,0) за 1.92.