Австралийцы Кристофер О`Коннелл и Джейсон Кублер сыграют в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. О`Коннелл — Кублер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

О`Коннелл

О`Коннелл слабо выступил на недавних турнирах в Северной Америке, в том числе на US Open. В Нью-Йорке Кристофер сразу же уступил соотечественнику Джеймсу Дакворту.

В Уинтон-Сейлеме О`Коннелл прошел квалификацию, причем не самую простую, но в первом круге проиграл Адриану Маннарино. Примечательно, что в матче с французом во всех трех сетах дошло до тай-брейка.

На «Мастерсе» в Цинциннати О`Коннелл в первом раунде отбора проиграл испанцу Хауме Муньяру.

Главным успехом О`Коннелл в этом году остается выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. На домашнем мэйджоре он выиграл у француза Уго Гастона и аргентинца Диего Шварцмана.

Кублер

Кублер в последнее время выступил значительно лучше О`Коннелл. На US Open Джейсон прошел первый раунд, а во втором уступил Фрэнсису Тиафо, который вскоре после этого остановил Рафаэля Надаля и Андрея Рублева. При этом в матче с американцем в двух сетах все решилось только на тай-брейке.

Австралиец также выиграл по одному матчу в мексиканском Лос-Кабосе и в Уинстон-Сейлеме, а также дошел до полуфинала на травяном турнире в Ньюпорте.

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И главное достижение Кублера в этом году — выход в четвертый круг Уимблдона.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у соперников в этом матче равные шансы на победу. На О`Коннелл можно поставить за 1.88, а на Кублема — за 1.80.

И с таким раскладом сложно согласиться. Кублер проводит вторую половину значительно лучше, чего его соперник.

Ставка — победа Кублера за 1.80.