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    Сможет ли Кублер обыграть О`Коннелла?

    О`Коннелл — Кублер. Прогноз (к. 1.80) и ставки на турнир в Сан-Диего 18 сентября 2022 года

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    Джейсон Кублер
    Австралийцы Кристофер О`Коннелл и Джейсон Кублер сыграют в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. О`Коннелл — Кублер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    О`Коннелл

    О`Коннелл слабо выступил на недавних турнирах в Северной Америке, в том числе на US Open. В Нью-Йорке Кристофер сразу же уступил соотечественнику Джеймсу Дакворту.

    В Уинтон-Сейлеме О`Коннелл прошел квалификацию, причем не самую простую, но в первом круге проиграл Адриану Маннарино. Примечательно, что в матче с французом во всех трех сетах дошло до тай-брейка.

    На «Мастерсе» в Цинциннати О`Коннелл в первом раунде отбора проиграл испанцу Хауме Муньяру.

    Главным успехом О`Коннелл в этом году остается выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. На домашнем мэйджоре он выиграл у француза Уго Гастона и аргентинца Диего Шварцмана.

    Кублер

    Кублер в последнее время выступил значительно лучше О`Коннелл. На US Open Джейсон прошел первый раунд, а во втором уступил Фрэнсису Тиафо, который вскоре после этого остановил Рафаэля Надаля и Андрея Рублева. При этом в матче с американцем в двух сетах все решилось только на тай-брейке.

    Австралиец также выиграл по одному матчу в мексиканском Лос-Кабосе и в Уинстон-Сейлеме, а также дошел до полуфинала на травяном турнире в Ньюпорте.

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    И главное достижение Кублера в этом году — выход в четвертый круг Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у соперников в этом матче равные шансы на победу. На О`Коннелл можно поставить за 1.88, а на Кублема — за 1.80.

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    И с таким раскладом сложно согласиться. Кублер проводит вторую половину значительно лучше, чего его соперник.

    Ставка — победа Кублера за 1.80.

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    О`Коннелл — Кублер: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кублер обыграть О`Коннелла?
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