Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Синнер — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер впервые сыграет в четвертьфинале американского мэйджора. Интересно, что он стал самым молодым игроком, дошедшим до 1/4 финала на всех турнирах «Большого шлема», после 20-летнего Новака Джоковича, который сделал это к 2008 году.

В четвертом круге Янник выиграл у Илья Ивашко. Матч против белоруса получился сложным, все решилось в пятом сете — в решающий момент итальянец сыграл значительно лучше белоруса.

Такая же история была в первом раунде, когда Синнер с трудом дожал немца Даниэля Альтмайера только в пятой партии.

Между этими матчами Синнер одержал победы над американцами Кристофером Юбэнксом и Брэндоном Накашимой.

Алькарас

Алькарас — самый молодой теннисист Открытой эры, который два раза подряд дошел до четвертьфинала на US Open.

В предыдущем раунде Карлосу, как и Синнеру, тоже пришлось провести на корте пять сетов. Испанец с трудом выиграл у Марина Чилича.

Более того, в решающей партии Алькарасу пришлось отыгрывать ранний брейк. Но при этом здесь важно отметить, что обошлось без драмы. 19-летний теннисист вскоре вышел вперед и спокойно довел дело до победы.

Все прогнозы на US Open

Чиличу все-таки не хватило сил на концовку матча, и это момент стал ключевым. Молодой Алькарас оказался выносливее своего соперника, что, в общем-то, логично.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 2.65, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.60.

Алькараса постоянно называют фаворитов в противостоянии с Синнером, вот только он ни разу не выиграл у итальянца в двух предыдущих матчах.

Летом Янник красиво разобрался с Карлосом на Уимблдоне, а вскоре обыграл его в финале турнира в Умаге.

В общем, шансы 50 на 50. Но есть подозрение, что Синнер снова сильно расстроит всех поклонников Алькараса.

Благодаря качественной подаче и классной игре на задней линии Янник вполне может еще раз остановить будущую первую ракетку мира.

Ставка — победа Синнера за 2.65.