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    Синнер обыграет Алькараса и выйдет в полуфинал US Open?

    Синнер — Алькарас. Прогноз (к. 2.65) и ставки на US Open 8 сентября 2022 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Синнер — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 07 Сентября 2022 года

    Синнер

    Синнер впервые сыграет в четвертьфинале американского мэйджора. Интересно, что он стал самым молодым игроком, дошедшим до 1/4 финала на всех турнирах «Большого шлема», после 20-летнего Новака Джоковича, который сделал это к 2008 году.

    В четвертом круге Янник выиграл у Илья Ивашко. Матч против белоруса получился сложным, все решилось в пятом сете — в решающий момент итальянец сыграл значительно лучше белоруса.

    Такая же история была в первом раунде, когда Синнер с трудом дожал немца Даниэля Альтмайера только в пятой партии.

    Между этими матчами Синнер одержал победы над американцами Кристофером Юбэнксом и Брэндоном Накашимой.

    Алькарас

    Алькарас — самый молодой теннисист Открытой эры, который два раза подряд дошел до четвертьфинала на US Open.

    В предыдущем раунде Карлосу, как и Синнеру, тоже пришлось провести на корте пять сетов. Испанец с трудом выиграл у Марина Чилича.

    Более того, в решающей партии Алькарасу пришлось отыгрывать ранний брейк. Но при этом здесь важно отметить, что обошлось без драмы. 19-летний теннисист вскоре вышел вперед и спокойно довел дело до победы.

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    Чиличу все-таки не хватило сил на концовку матча, и это момент стал ключевым. Молодой Алькарас оказался выносливее своего соперника, что, в общем-то, логично.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 2.65, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.60.

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    Алькараса постоянно называют фаворитов в противостоянии с Синнером, вот только он ни разу не выиграл у итальянца в двух предыдущих матчах.

    Летом Янник красиво разобрался с Карлосом на Уимблдоне, а вскоре обыграл его в финале турнира в Умаге.

    В общем, шансы 50 на 50. Но есть подозрение, что Синнер снова сильно расстроит всех поклонников Алькараса.

    Благодаря качественной подаче и классной игре на задней линии Янник вполне может еще раз остановить будущую первую ракетку мира.

    Ставка — победа Синнера за 2.65.

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    Синнер — Алькарас: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет Алькараса и выйдет в полуфинал US Open?
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