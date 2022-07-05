Британец Кэмерон Норри сыграет против бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Гоффен — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гоффен

Гоффен добрался до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» впервые с 2019 года.

В четвертом круге у Давида был сложнейший матч против Фрэнсиса Тиафо, в котором он уступал 1-2 по сетам, но все-таки нашел в себе силы на камбэк.

При этом в решающей партии бельгийский теннисист отыграл двойной брейк-пойнт при счете 5:5.

Интересно, что это был пока что самый продолжительный матч на текущем турнире. Гоффен и Тиафо провели на коре 4 часа 36 минут.

И также стоит обратить внимание на то, что Гоффен выиграл седьмой из последних пятисетовых матчей.

Норри

Норри тем временем впервые добрался до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Как ни странно, это случилось уже после того, как британец успел дебютировать в топ-10.

В минувшее воскресенье Кэмерон на удивление легко выиграл у Томми Пола, который в предыдущих раундах не отдала ни одного сета. Но в матче с Норри американец уступил в трех партиях.

Все прогнозы на Уимблдон

Пока что у Норри были проблемы лишь в матче второго раунда против Хауме Муньяра. Хотя камбэк получился максимально эффектным — в четвертой и пятой партиях британский теннисист отдал испанцу в общей сложности лишь два гейма.

Примечательно, что перед Уимблдоном Норри провалил турнир в Лондоне и не лучшим образом выступил в Истбурне.

Прогноз и ставка

На Гоффена в этом матче можно поставить за 3.02, победу Норри букмекеры предлагают за 1.43.

В отличие от Гоффена, Норри удалось сохранить достаточно энергии для предстоящего матча. Скорее всего, бельгийцу после первых сетов будет сложно соперничать с шустрым британцем.

Ставка — победа Норри с форой по сетам (-1,5) за 1.87.