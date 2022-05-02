Пол
Для Пола грунтовая часть сезона далеко не самый приятный период. Как и любой американец, он все-таки предпочитает играть на харде.
В начале апреля Томми прошел один круг на турнире в Хьюстоне. После победы над Петером Гойовчиком он почти без шансов уступил Нику Кирьосу.
А в португальском Эшториле Пол и вовсе сразу же проиграл в двух сетах французу Ришару Гаске.
Синнер
Синнер тем временем пока успел сыграть только на одном грунтовом турнире. В середине апреля итальянец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.
В 1/4-й у Янника был невероятный матч матч против Александра Зверева. В третьем сете немец вырвал победу на тай-брейке, но итальянец, надо признать, тоже очень здорово играл.
И поэтому совсем неудивительно, что в третьем круге Синнер выиграл у Андрея Рублева. После не самого удачного первого сета в следующих двух партиях 20-летний теннисист отдал россиянину в общей сложности лишь три гейма.
Прогноз и ставка
На Пола в этом матче можно поставить за 3.84, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.28.
У Янника не должно быть проблем в предстоящем матче. На харде, да, там Томми вполне может побороться даже с представителями первой десятки, но на глине он не так опасен.
Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.82.