Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Томми Пола в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 13:00 мск. Пол — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Для Пола грунтовая часть сезона далеко не самый приятный период. Как и любой американец, он все-таки предпочитает играть на харде.

В начале апреля Томми прошел один круг на турнире в Хьюстоне. После победы над Петером Гойовчиком он почти без шансов уступил Нику Кирьосу.

А в португальском Эшториле Пол и вовсе сразу же проиграл в двух сетах французу Ришару Гаске.

Синнер

Синнер тем временем пока успел сыграть только на одном грунтовом турнире. В середине апреля итальянец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В 1/4-й у Янника был невероятный матч матч против Александра Зверева. В третьем сете немец вырвал победу на тай-брейке, но итальянец, надо признать, тоже очень здорово играл.

Все прогнозы на теннис

И поэтому совсем неудивительно, что в третьем круге Синнер выиграл у Андрея Рублева. После не самого удачного первого сета в следующих двух партиях 20-летний теннисист отдал россиянину в общей сложности лишь три гейма.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 3.84, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.28.

У Янника не должно быть проблем в предстоящем матче. На харде, да, там Томми вполне может побороться даже с представителями первой десятки, но на глине он не так опасен.

Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.82.