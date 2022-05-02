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    Сможет ли Синнер обыграть Пола в двух сетах?

    Пол — Синнер. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 2 мая 2022 года

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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Томми Пола в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 13:00 мск. Пол — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 02 Мая 2022 года
    Томми Пол (США)
  • Мадрид. Мужчины
    •  Томми Пол (США) 13:00 Янник Синнер (Италия) Янник Синнер (Италия)
  • Мадрид. Мужчины
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    Пол

    Для Пола грунтовая часть сезона далеко не самый приятный период. Как и любой американец, он все-таки предпочитает играть на харде.

    В начале апреля Томми прошел один круг на турнире в Хьюстоне. После победы над Петером Гойовчиком он почти без шансов уступил Нику Кирьосу.

    А в португальском Эшториле Пол и вовсе сразу же проиграл в двух сетах французу Ришару Гаске.

    Синнер

    Синнер тем временем пока успел сыграть только на одном грунтовом турнире. В середине апреля итальянец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    В 1/4-й у Янника был невероятный матч матч против Александра Зверева. В третьем сете немец вырвал победу на тай-брейке, но итальянец, надо признать, тоже очень здорово играл.

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    И поэтому совсем неудивительно, что в третьем круге Синнер выиграл у Андрея Рублева. После не самого удачного первого сета в следующих двух партиях 20-летний теннисист отдал россиянину в общей сложности лишь три гейма.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 3.84, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.28.

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    У Янника не должно быть проблем в предстоящем матче. На харде, да, там Томми вполне может побороться даже с представителями первой десятки, но на глине он не так опасен.

    Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.82.

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    Пол — Синнер: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Синнер обыграть Пола в двух сетах?
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