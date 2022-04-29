Россиянка Дарья Касаткина сыграет против венгерки Анны Бондар в первом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Бондар — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бондар

Бондар попал в основную сетку через квалификацию. В двух матчах отбора она проиграла лишь шесть геймов.

На недавнем турнире в Стамбуле венгерская теннисистка дошла до четвертьфинала.

Бондар одержала победы над Терезой Маринцовой и Нурией Парризас-Диас, после чего уступила россиянке Веронике Кудерметовой. Примечательно, в матче против россиянки в каждом сете Анна проиграла на тай-брейке.

В Чарльстоне Бондар прошла первый круг, а уже в следующем матче потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы.

Касаткина

Касаткина начала грунтовую часть сезона в Штутгарте. В первом же матче ей удалось одержать красивую победу над Кори Гофф. Вопреки прогнозам, россиянка выиграла в двух сетах.

Но следующий матч Дарья, как обычно, провела гораздо хуже. Во втором раунде она уступила Онс Жабер.

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После Открытого чемпионата Австралии Касаткина смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Дохе.

Лучшим результатом Касаткиной на турнире в Мадриде остается выход в четвертьфинал в 2018 году.

Прогноз и ставка

На Бондар в этом матче можно поставить за 2.42, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.59.

Ставки на матч с участием Касаткиной — это почти всегда лотерея. Никогда не знаешь, когда она проведет идеальный матч или абсолютно без шансов проиграет.

Но в данном случае склоняемся к тому, что Касаткиной проиграет венгерке, которая перед этим провела несколько очень хороших матчей.

Ставка — победа Бондар за 2.42.