ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн Мохамед Салах и Садио МанеТоп-10 лучших атакующих команд сезона Джордан ХендерсонИгра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
  • 21:32
    • ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
  • 00:09
    • «Фейеноорд» обыграл «Марсель» в первом матче полуфинала Лиги конференций
  • 00:03
    • «Лестер» и «Рома» сыграли вничью
    Все новости спорта

    Сможет ли Касаткина пройти в Мадриде хотя бы первый раунд?

    Бондар — Касаткина. Прогноз (к. 2.42) и ставки на турнир в Мадриде 29 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Дарья Касаткина
    Прогноз и ставки на Бондар — Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против венгерки Анны Бондар в первом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Бондар — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бондар

    Бондар попал в основную сетку через квалификацию. В двух матчах отбора она проиграла лишь шесть геймов.

    На недавнем турнире в Стамбуле венгерская теннисистка дошла до четвертьфинала.

    Бондар одержала победы над Терезой Маринцовой и Нурией Парризас-Диас, после чего уступила россиянке Веронике Кудерметовой. Примечательно, в матче против россиянки в каждом сете Анна проиграла на тай-брейке.

    В Чарльстоне Бондар прошла первый круг, а уже в следующем матче потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы.

    Касаткина

    Касаткина начала грунтовую часть сезона в Штутгарте. В первом же матче ей удалось одержать красивую победу над Кори Гофф. Вопреки прогнозам, россиянка выиграла в двух сетах.

    Но следующий матч Дарья, как обычно, провела гораздо хуже. Во втором раунде она уступила Онс Жабер.

    Все прогнозы на теннис

    После Открытого чемпионата Австралии Касаткина смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Дохе.

    Лучшим результатом Касаткиной на турнире в Мадриде остается выход в четвертьфинал в 2018 году.

    Прогноз и ставка

    На Бондар в этом матче можно поставить за 2.42, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.59.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Ставки на матч с участием Касаткиной — это почти всегда лотерея. Никогда не знаешь, когда она проведет идеальный матч или абсолютно без шансов проиграет.

    Но в данном случае склоняемся к тому, что Касаткиной проиграет венгерке, которая перед этим провела несколько очень хороших матчей.

    Ставка — победа Бондар за 2.42.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Универсидад Католика — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торонто Рэпторс — Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кецманович — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бондар — Касаткина: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина пройти в Мадриде хотя бы первый раунд?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры