Американцы Тейлор Фриц и Себастьян Корда встретятся в третьем раунде «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Фриц — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Фриц второй раунд в карьере дошел в Монте-Карло до третьего раунда. И сейчас это уже ни для кого не сюрприз.

В марте Тейлор стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В финале американский теннисист выиграл у Рафаэля Надаля. Это помогло ему подняться в рейтинге на 13-е место.

Грунтовую часть сезона Фриц открыл в Хьюстоне, где после победы над Алехандро Табило уступил Кристиану Гарину.

В Монте-Карло Фриц начал с тяжелейшей победы над Лукасом Катариной. Представитель Монако, занимающий всего лишь 430-е место, неожиданно взял первую сет, а потом очень сильно сопротивлялся в двух следующих партиях, но Тейлор все-таки дожал оппонента.

Во втором раунде Фриц выиграл у Марина Чилича. И здесь ему тоже понадобилось три сета.

Корда

Корда тем временем уже успел преподнести сенсацию. Во втором круге американский теннисист выиграл у Карлоса Алькараса.

В первом сете Себастьян выиграл на тай-брейке, а во втором — уступил. В итоге все решалось в третьей партии. Корда грамотно воспользовался ошибками Алькараса на своей подаче.

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В первом раунде 21-летний американец одержал победу над Ботиком ван де Зандшульпом. Матч тоже получился напряженным, но не таким, как против Алькараса.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 2.07, победу Корды букмекеры предлагают за 1.83.

Скорее всего, игра будет затяжной. Оба теннисиста хорошо держат свою подачу, поэтому вполне вероятно, что будет как минимум два сета с большим количеством геймов.

Ставка — общий тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.50.