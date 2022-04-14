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    Сможет ли Фриц остановить Корду?

    Фриц — Корда. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Корда
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    Себастьян Корда
    Американцы Тейлор Фриц и Себастьян Корда встретятся в третьем раунде «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Фриц — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 14 Апреля 2022 года
    Тейлор Фритц (США)
  • Монте-Карло. Мужчины
    •  Тейлор Фритц (США) 12:00 Себастьян Корда (США) Себастьян Корда (США)
  • Монте-Карло. Мужчины
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    Фриц

    Фриц второй раунд в карьере дошел в Монте-Карло до третьего раунда. И сейчас это уже ни для кого не сюрприз.

    В марте Тейлор стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В финале американский теннисист выиграл у Рафаэля Надаля. Это помогло ему подняться в рейтинге на 13-е место.

    Грунтовую часть сезона Фриц открыл в Хьюстоне, где после победы над Алехандро Табило уступил Кристиану Гарину.

    В Монте-Карло Фриц начал с тяжелейшей победы над Лукасом Катариной. Представитель Монако, занимающий всего лишь 430-е место, неожиданно взял первую сет, а потом очень сильно сопротивлялся в двух следующих партиях, но Тейлор все-таки дожал оппонента.

    Во втором раунде Фриц выиграл у Марина Чилича. И здесь ему тоже понадобилось три сета.

    Корда

    Корда тем временем уже успел преподнести сенсацию. Во втором круге американский теннисист выиграл у Карлоса Алькараса.

    В первом сете Себастьян выиграл на тай-брейке, а во втором — уступил. В итоге все решалось в третьей партии. Корда грамотно воспользовался ошибками Алькараса на своей подаче.

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    В первом раунде 21-летний американец одержал победу над Ботиком ван де Зандшульпом. Матч тоже получился напряженным, но не таким, как против Алькараса.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 2.07, победу Корды букмекеры предлагают за 1.83.

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    Скорее всего, игра будет затяжной. Оба теннисиста хорошо держат свою подачу, поэтому вполне вероятно, что будет как минимум два сета с большим количеством геймов.

    Ставка — общий тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.50.

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    Фриц — Корда: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фриц остановить Корду?
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