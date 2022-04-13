Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 15:00 мск. Оже-Альяссим — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим на прошлой неделе сыграл на турнире в Марракеше. Как ни странно, канадец снова разочаровал.

Феликс начал с уверенной победы над Элиотом Беншетри, но в следующем раунде внезапно уступил Алексу Молчану. Словак, впервые в карьере обыгравший соперника из топ-10, вырвал победу на тай-брейке третьего сета.

Эта неудача стала продолжением мартовских провалов. На «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами Оже-Альяссим не прошел ни одного раунда, уступив Ботику ван де Зандшульпу и Миомиру Кецмановичу соответственно.

Ранее Оже-Альяссим трижды играл в Монте-Карло, но только в одном случае смог пройти раунд.

Музетти

Музетти, в отличие от Оже-Альяссима, стартовал с первого раунда. Итальянец во вторник одержал победу над Бенуа Пэром.

Француз забрал на тай-брейке вторую партию, но в решающей, как обычно, не сопротивлялся. Для Пэра это уже традиция.

Все прогнозы на теннис

В Марракеше Лоренцо прошел два раунда, после чего уступил сербу Ласло Дьере. Это был второй турнир в сезоне, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала. В феврале 20-летний теннисист остановился на этой стадии в Роттердаме.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.52, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.60.

В прошлом году Феликс обыграл Лоренцо на турнире в Барселоне, но через некоторое время уступил итальянцу в Лионе.

В общем, будет битва. И, скорее всего, все решится в третьем сете.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.63.

И еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.70.