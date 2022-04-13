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    Музетти снова обыграет Оже-Альяссима?

    Оже-Альяссим — Музетти. Прогноз (к. 2.63) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Музетти
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 15:00 мск. Оже-Альяссим — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим на прошлой неделе сыграл на турнире в Марракеше. Как ни странно, канадец снова разочаровал.

    Феликс начал с уверенной победы над Элиотом Беншетри, но в следующем раунде внезапно уступил Алексу Молчану. Словак, впервые в карьере обыгравший соперника из топ-10, вырвал победу на тай-брейке третьего сета.

    Эта неудача стала продолжением мартовских провалов. На «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами Оже-Альяссим не прошел ни одного раунда, уступив Ботику ван де Зандшульпу и Миомиру Кецмановичу соответственно.

    Ранее Оже-Альяссим трижды играл в Монте-Карло, но только в одном случае смог пройти раунд.

    Музетти

    Музетти, в отличие от Оже-Альяссима, стартовал с первого раунда. Итальянец во вторник одержал победу над Бенуа Пэром.

    Француз забрал на тай-брейке вторую партию, но в решающей, как обычно, не сопротивлялся. Для Пэра это уже традиция.

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    В Марракеше Лоренцо прошел два раунда, после чего уступил сербу Ласло Дьере. Это был второй турнир в сезоне, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала. В феврале 20-летний теннисист остановился на этой стадии в Роттердаме.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.52, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.60.

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    В прошлом году Феликс обыграл Лоренцо на турнире в Барселоне, но через некоторое время уступил итальянцу в Лионе.

    В общем, будет битва. И, скорее всего, все решится в третьем сете.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.63.

    И еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.70.

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    Оже-Альяссим — Музетти: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на теннис. Музетти снова обыграет Оже-Альяссима?
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