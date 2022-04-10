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    Сможет ли Димитров обыграть Басилашвили?

    Димитров — Басилашвили. Прогноз (к. 2.57) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Басилашвили
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против грузина Николоза Басилашвили в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:30 мск. Димитров — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Димитров

    Димитров в конце марта неудачно выступил на «Мастерсе» в Майами. Уже в первом круге он проиграл Маккензи Макдональду, взяв в общей сложности лишь пять геймов.

    Но зато перед этим Григор дошел до четвертьфинале в Индиан-Уэллсе. Дальше его не пустил Андрей Рублев. Но в любом случае это был пока что лучший турнир болгарского теннисиста в этом году. На остальных он был не так успешен. Например, в Акапулько Димитров вылетел после первого круга, сразу же уступив Стефану Козлову.

    В 2018 году Димитров дошел в Монте-Карло до полуфинала.

    Басилашвили

    Басилашвили пока тоже не играл на грунте в этом году. И как и Димитров, он тоже вряд ли доволен первыми месяцами нового сезона.

    По-настоящему успешным для Николоза стал только турнир в Дохе. Здесь грузинский теннисист добрался до финала, в котором уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

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    В Монте-Карло в прошлом году Басилашвили не смог из-за травмы доиграть матч первого круга, но вскоре после этого ему удалось взять титул в Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.51, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 2.63.

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    Оба теннисиста крайне нестабильны, поэтому ставку на исход в данном случае вряд ли стоит рассматривать.

    Но при этом нельзя исключать, что игра получится затяжной. Вполне вероятно, что будет третий сет.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.57. А в плане исхода все действительно максимально непредсказуемо.

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    Димитров — Басилашвили: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Димитров обыграть Басилашвили?
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