Болгарин Григор Димитров сыграет против грузина Николоза Басилашвили в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:30 мск. Димитров — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Димитров в конце марта неудачно выступил на «Мастерсе» в Майами. Уже в первом круге он проиграл Маккензи Макдональду, взяв в общей сложности лишь пять геймов.

Но зато перед этим Григор дошел до четвертьфинале в Индиан-Уэллсе. Дальше его не пустил Андрей Рублев. Но в любом случае это был пока что лучший турнир болгарского теннисиста в этом году. На остальных он был не так успешен. Например, в Акапулько Димитров вылетел после первого круга, сразу же уступив Стефану Козлову.

В 2018 году Димитров дошел в Монте-Карло до полуфинала.

Басилашвили

Басилашвили пока тоже не играл на грунте в этом году. И как и Димитров, он тоже вряд ли доволен первыми месяцами нового сезона.

По-настоящему успешным для Николоза стал только турнир в Дохе. Здесь грузинский теннисист добрался до финала, в котором уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

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В Монте-Карло в прошлом году Басилашвили не смог из-за травмы доиграть матч первого круга, но вскоре после этого ему удалось взять титул в Мюнхене.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.51, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 2.63.

Оба теннисиста крайне нестабильны, поэтому ставку на исход в данном случае вряд ли стоит рассматривать.

Но при этом нельзя исключать, что игра получится затяжной. Вполне вероятно, что будет третий сет.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.57. А в плане исхода все действительно максимально непредсказуемо.