Россиянин Андрей Рублев сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 18 марта, начало — в 22:00 мск. Рублев — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев впервые в карьере дошел в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. Ранее его лучшим результатом был третий круг.

На текущем турнире Андрей пока не проиграл ни одного сета, хотя соперники были не такие уж и простые.

В четвертом раунде Рублев остановил Хуберта Хуркача. Сложный матч, с тай-брейком в первом сете, но россиянин благодаря минимальному количеству ошибок на своей подаче все-таки справился с поляком.

Перед этим Рублев выиграл у Доминика Кепфера и Фрэнсиса Тиафо.

Победная серия Рублева составляет уже 12 матчей .

Димитров

Димитров тем временем второй год подряд сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В прошлом сезоне он остановился после полуфинала.

Как и Рублев, Григору пока тоже хватало двух сетов для победы. В четвертом круге экс-третья ракетка мира выиграл у Джона Изнера. В первом сете ему удалось вовремя взять гейм на приеме, а во втором все решилось на тай-брейке.

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Кроме того, Димитров выиграл у австралийца Джордана Томпсона и представителя Казахстана Александра Бублика.

Димитров впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Димитрова букмекеры предлагают за 3.44.

На этот раз Рублеву, скорее всего, не хватит двух сетов. Димитров тоже отлично проводит турнир, и есть подозрение, что он станет серьезной преградой на пути россиянина.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.55.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.27.