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    Димитров остановит Рублева?

    Рублев — Димитров. Прогноз (к. 2.55) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 18 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Димитров
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 18 марта, начало — в 22:00 мск. Рублев — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 18 Марта 2022 года
    Андрей Рублёв (Россия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Андрей Рублёв (Россия) 22:00 Григор Димитров (Болгария) Григор Димитров (Болгария)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Рублев

    Рублев впервые в карьере дошел в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. Ранее его лучшим результатом был третий круг.

    На текущем турнире Андрей пока не проиграл ни одного сета, хотя соперники были не такие уж и простые.

    В четвертом раунде Рублев остановил Хуберта Хуркача. Сложный матч, с тай-брейком в первом сете, но россиянин благодаря минимальному количеству ошибок на своей подаче все-таки справился с поляком.

    Перед этим Рублев выиграл у Доминика Кепфера и Фрэнсиса Тиафо.

    Победная серия Рублева составляет уже 12 матчей.

    Димитров

    Димитров тем временем второй год подряд сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В прошлом сезоне он остановился после полуфинала.

    Как и Рублев, Григору пока тоже хватало двух сетов для победы. В четвертом круге экс-третья ракетка мира выиграл у Джона Изнера. В первом сете ему удалось вовремя взять гейм на приеме, а во втором все решилось на тай-брейке.

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    Кроме того, Димитров выиграл у австралийца Джордана Томпсона и представителя Казахстана Александра Бублика.

    Димитров впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Димитрова букмекеры предлагают за 3.44.

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    На этот раз Рублеву, скорее всего, не хватит двух сетов. Димитров тоже отлично проводит турнир, и есть подозрение, что он станет серьезной преградой на пути россиянина.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.55.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.27.

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    Рублев — Димитров: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на теннис. Димитров остановит Рублева?
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