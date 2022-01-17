Хирон
Хирон попал в основную сетку Australian Open третий год подряд. Правда, до этого он не выиграл на австралийском «Шлеме» ни одного матча.
В 2020-м году американца легко обыграл немец Филипп Кольшрайбер, а в прошлом он уступил Александру Звереву, при этом сумев взять один сет.
Текущий сезон Хирон начал не очень удачно. На турнире в Мельбурне Маркос сразу же уступил Ричардасу Беранкису, а в Сиднее — австралийцу Джордану Томпсону.
Хотя в конце прошлого сезона у Хирона были неплохие результаты. Например, на «Мастерсе» в Париже он дошел до третьего круга, выиграв там у Фрэнсиса Тиафо и Диего Шварцмана. А на турнирах в Софии и Уинстон-Сэйлеме добрался до полуфинала.
Надаль
Надаль в конце декабря заразился коронавирусом, из-за чего сомневался по поводу поездки в Австралию. Но в итоге как раз перед Новым годом испанец прилетел в Мельбурн и успешно выступил на небольшом турнире.
На прошлой неделе Грунтовый король выиграл очередной титул. В решающем матче Рафа одержал победу над американцем Максимом Кресси, а в полуфинале — над финном Эмилем Руусувуори.
Все прогнозы на Australian Open
Возможно, кто-то ждал, что Надаль будет выигрывать с разгромным счетом, но надо не забывать, что он пропустил из-за травмы всю осеннюю часть прошлого сезона, а перед поездкой в Австралию переболел ковидом.
Но в любом случае, Надаль все равно в порядке. Другой вопрос, что за титул он вряд ли будет бороться.
Прогноз и ставка
На Хирона в этом матче можно поставить за 13.00, победу Надаля букмекеры предлагают всего лишь за 1.035.
По тем матчам, которые он провел в начале января, заметно, что Надаль пока не готов громить своих соперников, даже тех, которые находятся за пределами топ-50.
Вполне вероятно, что в каком-нибудь сете Хирону даже удастся дотянуть до тай-брейка, все-таки подача у него не самая плохая.
Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.29.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Хирона больше 11,5 за 1.82.