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    Надаль начнет Australian Open с разгромной победы?

    Хирон — Надаль. Прогноз (к. 2.29) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хирон — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Маркоса Хирона в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Хирон — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 17 Января 2022 года
    Маркос Гирон (США)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Маркос Гирон (США) 03:00 Рафаэль Надаль (Испания) Рафаэль Надаль (Испания)
  • Australian Open. Мужчины
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    Хирон

    Хирон попал в основную сетку Australian Open третий год подряд. Правда, до этого он не выиграл на австралийском «Шлеме» ни одного матча.

    В 2020-м году американца легко обыграл немец Филипп Кольшрайбер, а в прошлом он уступил Александру Звереву, при этом сумев взять один сет.

    Текущий сезон Хирон начал не очень удачно. На турнире в Мельбурне Маркос сразу же уступил Ричардасу Беранкису, а в Сиднее — австралийцу Джордану Томпсону.

    Хотя в конце прошлого сезона у Хирона были неплохие результаты. Например, на «Мастерсе» в Париже он дошел до третьего круга, выиграв там у Фрэнсиса Тиафо и Диего Шварцмана. А на турнирах в Софии и Уинстон-Сэйлеме добрался до полуфинала.

    Надаль

    Надаль в конце декабря заразился коронавирусом, из-за чего сомневался по поводу поездки в Австралию. Но в итоге как раз перед Новым годом испанец прилетел в Мельбурн и успешно выступил на небольшом турнире.

    На прошлой неделе Грунтовый король выиграл очередной титул. В решающем матче Рафа одержал победу над американцем Максимом Кресси, а в полуфинале — над финном Эмилем Руусувуори.

    Все прогнозы на Australian Open

    Возможно, кто-то ждал, что Надаль будет выигрывать с разгромным счетом, но надо не забывать, что он пропустил из-за травмы всю осеннюю часть прошлого сезона, а перед поездкой в Австралию переболел ковидом.

    Но в любом случае, Надаль все равно в порядке. Другой вопрос, что за титул он вряд ли будет бороться.

    Прогноз и ставка

    На Хирона в этом матче можно поставить за 13.00, победу Надаля букмекеры предлагают всего лишь за 1.035.

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    По тем матчам, которые он провел в начале января, заметно, что Надаль пока не готов громить своих соперников, даже тех, которые находятся за пределами топ-50.

    Вполне вероятно, что в каком-нибудь сете Хирону даже удастся дотянуть до тай-брейка, все-таки подача у него не самая плохая.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.29.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Хирона больше 11,5 за 1.82.

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    Хирон — Надаль: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на теннис. Надаль начнет Australian Open с разгромной победы?
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