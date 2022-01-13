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    Сможет ли Карацев обыграть Сонего?

    Карацев — Сонего. Прогноз (к. 1.80) и ставки на турнир в Сиднее 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Сонего
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Сиднее. Матч пройдет 13 января, начало — в 06:00 мск. Карацев — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Карацев планировал начать сезон на Кубке ATP, но как раз за несколько дней до турнира сдал положительный тест на коронавирус.

    К счастью, Аслан успел восстановиться к турниру в Сиднее, благодаря чему получит хотя бы какую-то игровую практику перед Открытым чемпионатом Австралии.

    Карацев стартовал сразу со второго раунда, в котором его соперником стал Миомир Кецманович. Несмотря на вполне логичные сомнения, россиянину хватило для победы над сербом двух сетов.

    Для первого матча в сезоне Карацев сыграл почти идеально. Чуть-чуть поволноваться пришлось только в первом сете, когда соперник сделал брейк и повел в счете. Аслан в итоге отыгрался и забрал партию.

    Сонего

    Сонего тоже открыл сезон в Сиднее. На прошлой неделе итальянец не играл.

    В первом круге Лоренцо одержал волевую победу над французом Уго Гастоном, после чего без проблем выиграл у аргентинца Себастьяна Баеса.

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    В прошлом сезоне главными достижениями Сонего стали победа на турнире в Кальяри, выход в полуфинал в Риме (в четвертьфинале обыграл Андрея Рублева) и в четвертый круг Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.80, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.10.

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    В прошлом сезоне Аслан выиграл у итальянца на турнире в Дубае, где в итоге взял титул. Тогда для победы над Сонего пришлось провести на корте три сета.

    Не исключено, что по такому же сценарию будут развиваться события и в ближайшем матче. Карацеву будет сложно, если соперник будет уверенно действовать на своей подаче.

    Но мы все-таки думаем, что россиянин выйдет в следующий раунд.

    Ставка — победа Карацева за 1.80.

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    Карацев — Сонего: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев обыграть Сонего?
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