Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 11 января, начало — в 03:00 мск. Калинина — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинина

Калинина начал сезон на турнире в Мельбурне, где не смогла выиграть ни одного матча.

Уже в первом круге украинской теннисистке пришлось играть против талантливой датчанки Клары Таусон. Ангелина неплохо боролось в обоих сетах, но соперница все равно была лучше.

Судя по результатам прошлого сезона, Калинина любит играть на грунте. Именно на этом покрытии она дошла до финала в Будапеште, а также выиграла четыре турнира на уровне ITF. Кроме того, ей удалось протий квалификацию и выиграть один матч (против Анжелики Кербер, если что) в основной сетке «Ролан Гаррос».

Кудерметова

Кудерметова тем временем, как и в прошлом году, на первом же турнире дошла сразу до финала.

Правда, в решающем матче Вероника сыграла так себе, уступив Симоне Халеп. Россиянка слабо провела оба сета, много ошибалась, в том числе в геймах на своей подаче.

При этом стоит отметить, что Кудерметовой повезло с выходом в финал. В полуфинале она должна была встретиться с Наоми Осакой, которая в итоге снялась из-за травмы.

Все прогнозы на теннис

В других матчах Кудерметова обыграла Викторию Кужмову, Мэдисон Брэнгл и Анастасию Потапову.

Прогноз и ставка

На Калинину в этом матче можно поставить за 2.76, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.47.

В прошлом сезоне Вероника обыграла украинку на турнире в Линце. Россиянка уступила в первом сете, но потом уверенно взяла две партии.

Не исключено, что на этот раз теннисисткам тоже понадобится дополнительная партия. Сложно сказать, успеет ли Кудерметова полноценно восстановиться после предыдущего турнира.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.54.