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    Медведев снова обыграет Зверева с разгромным счетом?

    Медведев — Зверев. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Итоговый турнир 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Зверев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 16 ноября в Турине, начало — в 16:00 мск. Медведев — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    У Медведева в первом туре был сложный матч против Хуберта Хуркача. Даниил выиграл, но это получилось не так просто.

    Поляк забрал на тай-брейке первый сет, но потом Медведев адаптировался к игре соперника, добавил агрессии — и сделал камбэк.

    В целом, несмотря на проигранный сет, победу можно назвать уверенной. Каких-то явных провалов в игре Медведева не было. В стрессовой ситуации россиянин сразу же стал играть намного лучше.

    Зверев

    Зверев тоже одержал победу в стартовом матче. Немецкий теннисист встречался с Маттео Берреттини.

    В этой игре первый сет тоже завершился тай-брейком, который с большим трудом выиграл Зверев.

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    А дальше была драма. В начале второй партии Берреттини получил травму мышц живота и снялся. Скорее всего, итальянец больше не сыграет на итоговом турнире. А Звереву, безусловно, немного повезло.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.64, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.55.

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    Совсем недавно Даниил разгромил Александра на «Мастерсе» в Париже. И это было очень болезненное поражение для немецкого теннисиста, взявшего лишь четыре гейма.

    И три предыдущих матчах между ними тоже завершились в пользу Медведева. И вряд ли это случайность. Звереву очень сложно подстроиться под стиль игры соперника. О чем говорить, если даже у Новака Джоковича с этим проблемы.

    Ставка — победа Медведева в двух сетах за 2.45.

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    Медведев — Зверев: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на теннис. Медведев снова обыграет Зверева с разгромным счетом?
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