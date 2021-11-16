Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 16 ноября в Турине, начало — в 16:00 мск. Медведев — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

У Медведева в первом туре был сложный матч против Хуберта Хуркача. Даниил выиграл, но это получилось не так просто.

Поляк забрал на тай-брейке первый сет, но потом Медведев адаптировался к игре соперника, добавил агрессии — и сделал камбэк.

В целом, несмотря на проигранный сет, победу можно назвать уверенной. Каких-то явных провалов в игре Медведева не было. В стрессовой ситуации россиянин сразу же стал играть намного лучше.

Зверев

Зверев тоже одержал победу в стартовом матче. Немецкий теннисист встречался с Маттео Берреттини.

В этой игре первый сет тоже завершился тай-брейком, который с большим трудом выиграл Зверев.

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А дальше была драма. В начале второй партии Берреттини получил травму мышц живота и снялся. Скорее всего, итальянец больше не сыграет на итоговом турнире. А Звереву, безусловно, немного повезло.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.64, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.55.

Совсем недавно Даниил разгромил Александра на «Мастерсе» в Париже. И это было очень болезненное поражение для немецкого теннисиста, взявшего лишь четыре гейма.

И три предыдущих матчах между ними тоже завершились в пользу Медведева. И вряд ли это случайность. Звереву очень сложно подстроиться под стиль игры соперника. О чем говорить, если даже у Новака Джоковича с этим проблемы.

Ставка — победа Медведева в двух сетах за 2.45.