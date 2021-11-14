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    Сможет ли Зверев обыграть Берреттини?

    Зверев — Берреттини. Прогноз (к. 2.13) и ставки на Итоговый турнир ATP 14 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Берреттини
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Маттео Берреттини в рамках первого тура группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 14 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск. Зверев — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев очень круто провел вторую половину сезона, несмотря на то, что ему вновь не удалось выиграть турнир Большого шлема.

    Но хорошего все равно было немало. В июне теннисист из Германии добрался до полуфинала Ролан Гаррос, вскоре был невероятный триумф на олимпийском турнире в Токио, а в конце августа победа на «Мастерсе» в Цинциннати.

    На Открытом чемпионате США Зверев остановился в полуфинале, проиграв Новаку Джоковичу. В матче против серба Александру не хватило сил на пятый сет.

    Осенью Зверев взял титул в Вене, а также дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и до полуфинала в Париже.

    Зверев выигрывал Итоговый турнир в 2018 году. В решающем матче он тогда победил Новака Джоковича, а в полуфинале остановил Роджера Федерера.

    Берреттини

    У Берреттини были шикарные результаты весной и в первой половине лета, когда он дошел до финала на Уимблдоне. После этого итальянец играл не так ярко.

    В конце октября Маттео выиграл два матча на турнире в Вене. После этого он уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

    На «Мастерс» в Париже Берреттини не поехал из-за повреждения шеи. Сейчас, по словам теннисиста, все в порядке, эта проблема больше не беспокоит его.

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    После Уимблдона лучшим результатом Берреттини стал выход в четвертьфинал US Open. У итальянца была не самая сложная сетка в начале турнира, а потом он уступил Новаку Джоковичу.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.41, победу Берреттини букмекеры предлагают за 3.00.

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    Итальянцу все-таки не хватает разнообразия в игре. Он неплохо держит свою подачу, но чего-то интересного в его теннисе нет. И на приеме он не так хорош, как Зверев, и уже тем более ему далеко в этом плане до Даниила Медведева.

    Звереву вполне по силам выиграть в двух сетах. Помимо чисто игровых моментов, Берреттини, похоже, находится не в лучшей форме, если судить по его осенним матчам.

    Ставка — победа Зверева в двух сетах за 2.13.

    К слову, Зверев одержал три победы в четырех предыдущих матчах против Берреттини.

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    Зверев — Берреттини: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев обыграть Берреттини?
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