Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Маттео Берреттини в рамках первого тура группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 14 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск. Зверев — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев очень круто провел вторую половину сезона, несмотря на то, что ему вновь не удалось выиграть турнир Большого шлема.

Но хорошего все равно было немало. В июне теннисист из Германии добрался до полуфинала Ролан Гаррос, вскоре был невероятный триумф на олимпийском турнире в Токио, а в конце августа победа на «Мастерсе» в Цинциннати.

На Открытом чемпионате США Зверев остановился в полуфинале, проиграв Новаку Джоковичу. В матче против серба Александру не хватило сил на пятый сет.

Осенью Зверев взял титул в Вене, а также дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и до полуфинала в Париже.

Зверев выигрывал Итоговый турнир в 2018 году. В решающем матче он тогда победил Новака Джоковича, а в полуфинале остановил Роджера Федерера.

Берреттини

У Берреттини были шикарные результаты весной и в первой половине лета, когда он дошел до финала на Уимблдоне. После этого итальянец играл не так ярко.

В конце октября Маттео выиграл два матча на турнире в Вене. После этого он уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

На «Мастерс» в Париже Берреттини не поехал из-за повреждения шеи. Сейчас, по словам теннисиста, все в порядке, эта проблема больше не беспокоит его.

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После Уимблдона лучшим результатом Берреттини стал выход в четвертьфинал US Open. У итальянца была не самая сложная сетка в начале турнира, а потом он уступил Новаку Джоковичу.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.41, победу Берреттини букмекеры предлагают за 3.00.

Итальянцу все-таки не хватает разнообразия в игре. Он неплохо держит свою подачу, но чего-то интересного в его теннисе нет. И на приеме он не так хорош, как Зверев, и уже тем более ему далеко в этом плане до Даниила Медведева.

Звереву вполне по силам выиграть в двух сетах. Помимо чисто игровых моментов, Берреттини, похоже, находится не в лучшей форме, если судить по его осенним матчам.

Ставка — победа Зверева в двух сетах за 2.13.

К слову, Зверев одержал три победы в четырех предыдущих матчах против Берреттини.