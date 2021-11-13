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    Сможет ли Шаповалов обыграть Пола в решающем матче?

    Пол — Шаповалов. Прогноз (к. 2.47) и ставки на финал турнира в Стокгольме 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Томми Пола в финале турнира в Стокгольме. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 18:00 мск. Пол — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    Пол в полуфинале одержал победу над Фрэнсисом Тиафо. Соперник взял первый сет, а во втором подавал на матч при счете 6:5, но Томми удалось сделать обратный брейк и в итоге выиграть партию.

    В решающем сете Пол сделал брейк при счете 1:1 и после этого уже не позволил Тиафо отыграться.

    Для Пола это будет первый финал на уровне ATP. Благодаря этому на следующей неделе он поднимется в рейтинге как минимум на 46-е место.

    В Стокгольме Пол также выиграл у Лео Борга (сын легендарного Бьорна Борга), Тейлора Фрица и Энди Маррея.

    Шаповалов

    Шаповалов второй раз в карьере дошел в Стокгольме до финала. В 2019 году он стал победителем турнира.

    В пятницу теннисист из Канады уверенно выиграл у Феликса Оже-Альяссима. Вопреки ожиданиям, матч получился не таким сложным, соперник так и не смог показать свой лучший теннис.

    У Шаповалова тоже были ошибки, несколько раз он терял гейм на своей подаче, но в целом все равно играл заметно лучше.

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    Пока что самым сложным для Шаповалова был матч против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 2.53, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.57.

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    Несмотря на то, что Шаповалов здорово провел матч против Оже-Альяссима, все равно есть сомнения, что ему удастся обыграть Пола, набравшего классную форму под конец сезона.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47. Скорее всего, Пол выиграет как минимум один сет, а решится все в третьей партии.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.

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    Пол — Шаповалов: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов обыграть Пола в решающем матче?
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