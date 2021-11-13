Пол
Пол в полуфинале одержал победу над Фрэнсисом Тиафо. Соперник взял первый сет, а во втором подавал на матч при счете 6:5, но Томми удалось сделать обратный брейк и в итоге выиграть партию.
В решающем сете Пол сделал брейк при счете 1:1 и после этого уже не позволил Тиафо отыграться.
Для Пола это будет первый финал на уровне ATP. Благодаря этому на следующей неделе он поднимется в рейтинге как минимум на 46-е место.
В Стокгольме Пол также выиграл у Лео Борга (сын легендарного Бьорна Борга), Тейлора Фрица и Энди Маррея.
Шаповалов
Шаповалов второй раз в карьере дошел в Стокгольме до финала. В 2019 году он стал победителем турнира.
В пятницу теннисист из Канады уверенно выиграл у Феликса Оже-Альяссима. Вопреки ожиданиям, матч получился не таким сложным, соперник так и не смог показать свой лучший теннис.
У Шаповалова тоже были ошибки, несколько раз он терял гейм на своей подаче, но в целом все равно играл заметно лучше.
Пока что самым сложным для Шаповалова был матч против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале.
Прогноз и ставка
На Пола в этом матче можно поставить за 2.53, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.57.
Несмотря на то, что Шаповалов здорово провел матч против Оже-Альяссима, все равно есть сомнения, что ему удастся обыграть Пола, набравшего классную форму под конец сезона.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47. Скорее всего, Пол выиграет как минимум один сет, а решится все в третьей партии.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.