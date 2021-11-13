Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Томми Пола в финале турнира в Стокгольме. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 18:00 мск. Пол — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Пол в полуфинале одержал победу над Фрэнсисом Тиафо. Соперник взял первый сет, а во втором подавал на матч при счете 6:5, но Томми удалось сделать обратный брейк и в итоге выиграть партию.

В решающем сете Пол сделал брейк при счете 1:1 и после этого уже не позволил Тиафо отыграться.

Для Пола это будет первый финал на уровне ATP. Благодаря этому на следующей неделе он поднимется в рейтинге как минимум на 46-е место.

В Стокгольме Пол также выиграл у Лео Борга (сын легендарного Бьорна Борга), Тейлора Фрица и Энди Маррея.

Шаповалов

Шаповалов второй раз в карьере дошел в Стокгольме до финала. В 2019 году он стал победителем турнира.

В пятницу теннисист из Канады уверенно выиграл у Феликса Оже-Альяссима. Вопреки ожиданиям, матч получился не таким сложным, соперник так и не смог показать свой лучший теннис.

У Шаповалова тоже были ошибки, несколько раз он терял гейм на своей подаче, но в целом все равно играл заметно лучше.

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Пока что самым сложным для Шаповалова был матч против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 2.53, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.57.

Несмотря на то, что Шаповалов здорово провел матч против Оже-Альяссима, все равно есть сомнения, что ему удастся обыграть Пола, набравшего классную форму под конец сезона.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47. Скорее всего, Пол выиграет как минимум один сет, а решится все в третьей партии.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.