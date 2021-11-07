Джокович
Благодаря выходу в финал парижского «Мастерса» Джокович гарантированно будет первой ракеткой мира по итогам года. Серб завершил седьмой сезон в качестве лидера рейтинга. И это, к слову, рекорд для мужского тенниса.
На этой неделе Новак далеко не всегда показывал идеальный теннис, но все равно сумел дойти до решающего матча.
В полуфинале Джокович одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем. Поляк забрал первый сет, во втором серб перешел на режим «ураган» и выиграл партию со счетом 6:0, а в третьей все решилось на тай-брейке.
Еще один сет Ноле проиграл в стартовом матче против Мартона Фучовича. А свою лучшую игру на текущем турнире Джокович провел в четвертьфинале, победив в двух сетах Тейлора Фрица.
Джокович пять раз выигрывал «Мастерс» в столице Франции.
Медведев
У Медведева до полуфинала тоже были определенные трудности. В четвертьфинале Даниил с трудом обыграл Уго Гастона. Матч, вопреки ожиданиям, получился непростым, в первой партии россиянин отыграл тройной сетбол.
В третьем круге Медведев проиграл сет Себастьяну Корде. Правда, после этого он уверенно взяв две партии.
Но Джоковичу, определенно, следует обратить внимание только на то, как Медведев сыграл в полуфинале. А Даниил в этом матче разгромил Александра Зверева — 6:2, 6:2.
Немецкий теннисист от бессилия ломал ракетки. Это был идеальный Медведев — приблизительно так же он играл в финале US Open.
Un-Daniil-able 💨@DaniilMedwed #RolexParisMasters pic.twitter.com/cx841mquJs— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2021
Медведев второй год подряд вышел в финал «Мастерса» в Париже.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче. На Джоковича можно поставить за 1.97, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.91.
После того, что случилось несколько месяцев назад в Нью-Йорке, шансы действительно 50 на 50. Хотя есть ощущение, что психологическое преимущество теперь на стороне Медведева. Джокович понимает, что в туре появился игрок, который способен конкурировать с ним.
Ставка — победа Медведева за 1.91.
В начале года Даниил проиграл Новаку в финале Australian Open, но это была всего лишь репетиция и разведка боем. Сейчас он точно ни в чем не уступает Джоковичу, который по-прежнему находится на вершине рейтинга, но, судя по всему, скоро ему придется подвинуться.