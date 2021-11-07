Серб Новак Джокович сыграет против россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 17:00 мск. Джокович — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Благодаря выходу в финал парижского «Мастерса» Джокович гарантированно будет первой ракеткой мира по итогам года. Серб завершил седьмой сезон в качестве лидера рейтинга. И это, к слову, рекорд для мужского тенниса.

На этой неделе Новак далеко не всегда показывал идеальный теннис, но все равно сумел дойти до решающего матча.

В полуфинале Джокович одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем. Поляк забрал первый сет, во втором серб перешел на режим «ураган» и выиграл партию со счетом 6:0, а в третьей все решилось на тай-брейке.

Еще один сет Ноле проиграл в стартовом матче против Мартона Фучовича. А свою лучшую игру на текущем турнире Джокович провел в четвертьфинале, победив в двух сетах Тейлора Фрица.

Джокович пять раз выигрывал «Мастерс» в столице Франции.

Медведев

У Медведева до полуфинала тоже были определенные трудности. В четвертьфинале Даниил с трудом обыграл Уго Гастона. Матч, вопреки ожиданиям, получился непростым, в первой партии россиянин отыграл тройной сетбол.

В третьем круге Медведев проиграл сет Себастьяну Корде. Правда, после этого он уверенно взяв две партии.

Но Джоковичу, определенно, следует обратить внимание только на то, как Медведев сыграл в полуфинале. А Даниил в этом матче разгромил Александра Зверева — 6:2, 6:2.

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Немецкий теннисист от бессилия ломал ракетки. Это был идеальный Медведев — приблизительно так же он играл в финале US Open.

Медведев второй год подряд вышел в финал «Мастерса» в Париже.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче. На Джоковича можно поставить за 1.97, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.91.

После того, что случилось несколько месяцев назад в Нью-Йорке, шансы действительно 50 на 50. Хотя есть ощущение, что психологическое преимущество теперь на стороне Медведева. Джокович понимает, что в туре появился игрок, который способен конкурировать с ним.

Ставка — победа Медведева за 1.91.

В начале года Даниил проиграл Новаку в финале Australian Open, но это была всего лишь репетиция и разведка боем. Сейчас он точно ни в чем не уступает Джоковичу, который по-прежнему находится на вершине рейтинга, но, судя по всему, скоро ему придется подвинуться.