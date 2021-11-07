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    Медведев обыграет Джоковича в финале парижского «Мастерса»?

    Джокович — Медведев. Прогноз (к. 1.91) и ставки на финал «Мастерса» в Париже 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Медведев
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    Даниил Медведев
    Серб Новак Джокович сыграет против россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 17:00 мск. Джокович — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Благодаря выходу в финал парижского «Мастерса» Джокович гарантированно будет первой ракеткой мира по итогам года. Серб завершил седьмой сезон в качестве лидера рейтинга. И это, к слову, рекорд для мужского тенниса.

    На этой неделе Новак далеко не всегда показывал идеальный теннис, но все равно сумел дойти до решающего матча.

    В полуфинале Джокович одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем. Поляк забрал первый сет, во втором серб перешел на режим «ураган» и выиграл партию со счетом 6:0, а в третьей все решилось на тай-брейке.

    Еще один сет Ноле проиграл в стартовом матче против Мартона Фучовича. А свою лучшую игру на текущем турнире Джокович провел в четвертьфинале, победив в двух сетах Тейлора Фрица.

    Джокович пять раз выигрывал «Мастерс» в столице Франции.

    Медведев

    У Медведева до полуфинала тоже были определенные трудности. В четвертьфинале Даниил с трудом обыграл Уго Гастона. Матч, вопреки ожиданиям, получился непростым, в первой партии россиянин отыграл тройной сетбол.

    В третьем круге Медведев проиграл сет Себастьяну Корде. Правда, после этого он уверенно взяв две партии.

    Но Джоковичу, определенно, следует обратить внимание только на то, как Медведев сыграл в полуфинале. А Даниил в этом матче разгромил Александра Зверева — 6:2, 6:2.

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    Немецкий теннисист от бессилия ломал ракетки. Это был идеальный Медведев — приблизительно так же он играл в финале US Open.

    Медведев второй год подряд вышел в финал «Мастерса» в Париже.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче. На Джоковича можно поставить за 1.97, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.91.

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    После того, что случилось несколько месяцев назад в Нью-Йорке, шансы действительно 50 на 50. Хотя есть ощущение, что психологическое преимущество теперь на стороне Медведева. Джокович понимает, что в туре появился игрок, который способен конкурировать с ним.

    Ставка — победа Медведева за 1.91.

    В начале года Даниил проиграл Новаку в финале Australian Open, но это была всего лишь репетиция и разведка боем. Сейчас он точно ни в чем не уступает Джоковичу, который по-прежнему находится на вершине рейтинга, но, судя по всему, скоро ему придется подвинуться.

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    Джокович — Медведев: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на теннис. Медведев обыграет Джоковича в финале парижского «Мастерса»?
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