Француз Гаэль Монфис сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:30 мск. Монфис — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Монфис в начале октября вышел в первый финал за полтора года. Француз остановился в шаге от титула на турнире в Софии.

В решающем матче Гаэль проиграл в двух сетах итальянцу Яннику Синнеру. При этом Монфис стартовал сразу со второго раунда, но играть начал только с четвертьфинала, поскольку его первый соперник белорус Илья Ивашко снялся из-за травмы. Зато после этого 22-я ракетка мира уверернно выиграл у Джанлуки Маджера и Маркоса Хирона.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Монфис дошел до четвертого круга. Здесь его остановил Александр Зверев. Но в целом, конечно, можно сказать, что Гаэль сейчас в неплохой форме, особенно если сравнивать с первой половиной сезона.

Начиная с середины августа Монфис выиграл меньше двух матчей только на недавнем турнире в Вене.

Кецманович

Кецмановичу пришлось пробиваться в основную сетку парижского «Мастерса» через квалификацию. Сначала серб обыграл Егора Герасимова, а потом разгромил Доминика Кепфера.

На прошлой неделе Миомир пытался пройти квалификацию в Санкт-Петербурге, но в заключительном раунде отбора уступил Есихито Нисиоке.

На Кубке Кремля Кецманович попал сразу в основную сетку, но в первом же матче проигал Герасимову.

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После апрельского турнира в Бедграде Кецманович ни разу не проходил дальше второго круга на уровне ATP.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 3.44.

Монфис наконец-то пришел в себя, ряд удачных матчей заметно улучшил его психологическое состояние. Гаэлю вполне по силам выиграть в Париже как минимум несколько матчей. В случае выхода в следующий раунд его соперником станет Адриан Маннарино.

Ставка — победа Монфиса в двух сетах за 1.91.