Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Вондроушова — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вондроушова

Вондроушова в первом круге одержала уверенную победу над бельгийкой Алисон ван Эйтванк.

Потом был матч против Яны Фетт, в котором чешская теннисистка снова выиграла в двух сетах. Пока что ничего сложного для Маркеты на этом турнире не было.

Вондроушова, выигравшая серебряную медаль на олимпийском турнире в Токио, не очень удачно выступила на Открытом чемпионате США. Во втором круге она уступила россиянке Дарье Касаткиной.

В Чикаго Вондроушова дошла до четвертьфинала, где уступила француженке Ализе Корне.

Мертенс

Мертенс тем временем в начале сентября добралась до четвертого круга на Открытом чемпионате США. Дальше пройти не позволила белоруска Арина Соболенко.

Стоит отметить, что на Australian Open Элиза тоже выиграла три матча, после чего ее остановила Каролина Мухова.

Все прогнозы на теннис

Свой лучший турнир на харде в этом году бельгийка провела еще в начале февраля в Мельбурне. Там она взяла титул. В финале Мертенс обыграла Кайю Канепи. Также можно вспомнить полуфинал на турнире в Дубае.

Прогноз и ставка

На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.16.

Обе девушки хорошо играют на харде, поэтому лезть в исходы лучше не лезть.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38. Это оптимальный вариант в данном случае.