ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»На характере. «Локомотив» в меньшинстве спасся в матче с «Марселем» «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы «Спартак» — «Легия»Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество
  • 21:36
    • «Локо» в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги Европы с «Марселем»
  • 23:55
    • Дубль Осимхена спас «Наполи» от поражения в матче с «Лестером»
  • 23:57
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» одолеть «Штурм»
  • 23:53
    • «Лион» выиграл у «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
  • 23:22
    • Николич: Момент с красной карточкой Тикнизяна я беру на себя
  • 22:33
    • Хет-трик Плотникова помог ЦСКА выиграть у «Спартака»
  • 22:00
    • «Ренн» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в Лиге конференций
    Все новости спорта

    Сможет ли Мертенс обыграть Вондроушову?

    Вондроушова — Мертенс. Прогноз (к. 2.38) и ставки на турнир в Люксембурге 17 сентября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Вондроушова — Мертенс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элиза Мертенс
    Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Вондроушова — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вондроушова

    Вондроушова в первом круге одержала уверенную победу над бельгийкой Алисон ван Эйтванк.

    Потом был матч против Яны Фетт, в котором чешская теннисистка снова выиграла в двух сетах. Пока что ничего сложного для Маркеты на этом турнире не было.

    Вондроушова, выигравшая серебряную медаль на олимпийском турнире в Токио, не очень удачно выступила на Открытом чемпионате США. Во втором круге она уступила россиянке Дарье Касаткиной.

    В Чикаго Вондроушова дошла до четвертьфинала, где уступила француженке Ализе Корне.

    Мертенс

    Мертенс тем временем в начале сентября добралась до четвертого круга на Открытом чемпионате США. Дальше пройти не позволила белоруска Арина Соболенко.

    Стоит отметить, что на Australian Open Элиза тоже выиграла три матча, после чего ее остановила Каролина Мухова.

    Все прогнозы на теннис

    Свой лучший турнир на харде в этом году бельгийка провела еще в начале февраля в Мельбурне. Там она взяла титул. В финале Мертенс обыграла Кайю Канепи. Также можно вспомнить полуфинал на турнире в Дубае.

    Прогноз и ставка

    На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.69, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.16.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Обе девушки хорошо играют на харде, поэтому лезть в исходы лучше не лезть.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38. Это оптимальный вариант в данном случае.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.10
  • Прогноз на матч Паолини — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Бронцетти — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Боузкова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Остапенко — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Бенчич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Десна — Рух Л
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Герта — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сассуоло — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Страсбур — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вондроушова — Мертенс: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Мертенс обыграть Вондроушову?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры