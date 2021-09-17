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    Таусон обыграет Боузкову в двух сетах?

    Боузкова — Таусон. Прогноз (к. 2.14) и ставки на турнир в Люксембурге 17 сентября 2021 года

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    Клара Таусон
    Чешская теннисистка Мари Боузкова сыграет против датчанки Клары Таусон в четвертьфинале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Боузкова — Таусон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Боузкова

    Боузкова впервые с середины июня выиграла два матча подряд. Перед этим у нее было серия не самых удачных турниров.

    В Люксембурге чешская теннисистка в первом круге одержала победу над опытной Чжан Шуай. Мари дожала китаянку в третьем сете.

    Во втором раунде Боузкова на удивление легко справилась с бельгийкой Грет Миннен — 6:3, 6:1.

    Перед турниром в Люксембурге Боузкова в семи матчах на харед одержала только одну победу.

    Таусон

    Таусон всего лишь 18 лет, но она уже успела добиться определенных успехов. До Эммы Радукану ей пока, конечно, далеко, но есть подозрение, что датчанка вскоре тоже о себе заявит.

    Хотя ей и сейчас есть чем похвастаться. В начале марта Клара сенсационно выиграла турнир в Лионе, при этом стартовав с квалификации.

    В конце августа Таусон стала победительницей турнир в Чикаго. В решающем матче она обыграла...Радукану! Ту самую, которая совсем недавно стала чемпионкой US Open.

    Все прогнозы на теннис

    В Люксембурге теннисистка из Дании начала с победы над Астрой Шармой, после чего обыграла россиянку Екатерину Александрову.

    Прогноз и ставка

    На Боузкову в этом матче можно поставить за 2.60, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.51.

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    Датчанка действительно очень талантлива, не исключено, что именно уже в ближайшем будущем ей тоже удастся «пошуметь» на крупных турнирах.

    Ставка — победа Таусон в двух сетах за 2.14.

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    Боузкова — Таусон: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на теннис. Таусон обыграет Боузкову в двух сетах?
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