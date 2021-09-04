Контавейт
Контавейт третий год подряд дошла на US Open до третьего круга. Ранее на этой неделе эстонка идеально провела первые матчи.
В стартовом раунде Анетт разгромила австралийцу Саманту Стосур. Вторую партию она забрала со счетом 6:0.
Почти то же самое было и в игре против Жиль Тайкманн. У финалистки недавнего турнира в Цинциннати Контайвет выиграла 6:4, 6:1.
За несколько дней до старта Открытого чемпионата США Контавейт взяла первый с 2017 года титул, став победительницей турнира в Кливленде.
Швентек
Тем временем у Швентек уже была драма на этом турнире. В матче второго круга против Фионы Ферро Ига разрыдалась в начале второго сета, когда проиграла гейм на своей подаче.
Партию польская теннисистка в итоге выиграла, дожав француженку на тай-брейке. А в третьем сете Швентек и вовсе не отдала ни одного гейма.
Но с эмоциональным состоянием у Иги точно есть проблемы. Хотя после матча свой внезапный срыв она объяснила тем, что накануне дочитала «Унесенных ветром». Эта книга тоже заставила ее плакать.
В первом круге 20-летняя теннисистка обыграла в двух сетах американку Джейми Лёб.
Но стоит также отметить, что ранее Швентек неудачно выступила на Олимпиаде и провалила турнир в Цинциннати, где вообще не выиграла ни одного матча.
Прогноз и ставка
На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.96, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.92.
Ранее в этом сезоне Ига обыграла Анетт на Ролан Гаррос. В первом сете была борьба, тай-брейк, а во втором эстонка не взяла ни одного гейма.
Но есть подозрение, что в предстоящем матче Контавейт снова заставит соперницу нервничать. В прошлом году она обыгрывала Швентек на Australian Open, а перед этим в Цинциннати.
Ставка — победа Контавейт за 1.96.
Похоже, Швентек на данный момент не готова, прежде всего, психологически. Почти в каждом матче ее «накрывают» эмоции, и это существенно облегчает задачу ее соперницам.