Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против эстонки Анетт Контавейт в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Контавейт — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Контавейт

Контавейт третий год подряд дошла на US Open до третьего круга. Ранее на этой неделе эстонка идеально провела первые матчи.

В стартовом раунде Анетт разгромила австралийцу Саманту Стосур. Вторую партию она забрала со счетом 6:0.

Почти то же самое было и в игре против Жиль Тайкманн. У финалистки недавнего турнира в Цинциннати Контайвет выиграла 6:4, 6:1.

За несколько дней до старта Открытого чемпионата США Контавейт взяла первый с 2017 года титул, став победительницей турнира в Кливленде.

Швентек

Тем временем у Швентек уже была драма на этом турнире. В матче второго круга против Фионы Ферро Ига разрыдалась в начале второго сета, когда проиграла гейм на своей подаче.

Партию польская теннисистка в итоге выиграла, дожав француженку на тай-брейке. А в третьем сете Швентек и вовсе не отдала ни одного гейма.

Но с эмоциональным состоянием у Иги точно есть проблемы. Хотя после матча свой внезапный срыв она объяснила тем, что накануне дочитала «Унесенных ветром». Эта книга тоже заставила ее плакать.

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В первом круге 20-летняя теннисистка обыграла в двух сетах американку Джейми Лёб.

Но стоит также отметить, что ранее Швентек неудачно выступила на Олимпиаде и провалила турнир в Цинциннати, где вообще не выиграла ни одного матча.

Прогноз и ставка

На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.96, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.92.

Ранее в этом сезоне Ига обыграла Анетт на Ролан Гаррос. В первом сете была борьба, тай-брейк, а во втором эстонка не взяла ни одного гейма.

Но есть подозрение, что в предстоящем матче Контавейт снова заставит соперницу нервничать. В прошлом году она обыгрывала Швентек на Australian Open, а перед этим в Цинциннати.

Ставка — победа Контавейт за 1.96.

Похоже, Швентек на данный момент не готова, прежде всего, психологически. Почти в каждом матче ее «накрывают» эмоции, и это существенно облегчает задачу ее соперницам.