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    Контавейт остановит Швентек?

    Контавейт — Швентек. Прогноз (к. 1.96) и ставки на US Open 4 сентября 2021 года

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    Анетт Контавейт и Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против эстонки Анетт Контавейт в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Контавейт — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Контавейт

    Контавейт третий год подряд дошла на US Open до третьего круга. Ранее на этой неделе эстонка идеально провела первые матчи.

    В стартовом раунде Анетт разгромила австралийцу Саманту Стосур. Вторую партию она забрала со счетом 6:0.

    Почти то же самое было и в игре против Жиль Тайкманн. У финалистки недавнего турнира в Цинциннати Контайвет выиграла 6:4, 6:1.

    За несколько дней до старта Открытого чемпионата США Контавейт взяла первый с 2017 года титул, став победительницей турнира в Кливленде.

    Швентек

    Тем временем у Швентек уже была драма на этом турнире. В матче второго круга против Фионы Ферро Ига разрыдалась в начале второго сета, когда проиграла гейм на своей подаче.

    Партию польская теннисистка в итоге выиграла, дожав француженку на тай-брейке. А в третьем сете Швентек и вовсе не отдала ни одного гейма.

    Но с эмоциональным состоянием у Иги точно есть проблемы. Хотя после матча свой внезапный срыв она объяснила тем, что накануне дочитала «Унесенных ветром». Эта книга тоже заставила ее плакать.

    Все прогнозы на US Open

    В первом круге 20-летняя теннисистка обыграла в двух сетах американку Джейми Лёб.

    Но стоит также отметить, что ранее Швентек неудачно выступила на Олимпиаде и провалила турнир в Цинциннати, где вообще не выиграла ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.96, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.92.

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    Ранее в этом сезоне Ига обыграла Анетт на Ролан Гаррос. В первом сете была борьба, тай-брейк, а во втором эстонка не взяла ни одного гейма.

    Но есть подозрение, что в предстоящем матче Контавейт снова заставит соперницу нервничать. В прошлом году она обыгрывала Швентек на Australian Open, а перед этим в Цинциннати.

    Ставка — победа Контавейт за 1.96.

    Похоже, Швентек на данный момент не готова, прежде всего, психологически. Почти в каждом матче ее «накрывают» эмоции, и это существенно облегчает задачу ее соперницам.

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    Контавейт — Швентек: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на теннис. Контавейт остановит Швентек?
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