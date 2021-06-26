Латвийская теннисистка Елена Остапенко сыграет против эстонки Анетт Контавейт в финале турнира в Истбурне (Англия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:30 мск. Контавейт — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Контавейт

Для Контавейт это будет второй финал на траве. В 2017 году эстонка выиграла турнир в голландском Хертогенбосе.

Интересно, что Анетт проводит всего лишь первый травяной турнир в этом году. И ей сходу удалось дойти до финала.

В первом раунде Контавейт выиграла в трех сетах у Светланы Кузнецовой. Потом были победы над Бьянкой Андрееску и Викторией Голубич.

В полуфинале Анетт встречалась с Камилой Джорджи. В конце первого сета при счете 5:4 в пользу эстонской теннисистки итальянка отказалась от продолжения матча.

Остапенко

Тем временем Остапенко подтвердила, что может удивить на предстоящем Уимблдоне.

Латвийская теннисистка очень мощно проводит турнир в Истбурне, несмотря на то, что простых соперниц у нее тут не было.

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В первом круге Елена разгромила Анастасию Павлюченкову, после чего одержала волевые победы над Онс Жабер и Дарьей Касаткиной.

А в полуфинале Остапенко легко выиграла у Елена Рыбакиной — 6:4, 6:1.

Прогноз и ставка

На Контавейт в этом матче можно поставить за 2.12, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.79.

У Остапенко не очень хорошая история встреч с Контавейт. Три предыдущих матча между этими теннисистками выиграла эстонка.

Но сейчас, судя по всему, Елена готова размочить счет. Она действительно очень здорово играет на этой неделе.

Ставка — победа Остапенко за 1.75.