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    Рублев снова выиграет в двух сетах?

    Томпсон — Рублев. Прогноз (к. 2.13) и ставки на турнир в Галле 16 июня 2021 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Джоржана Томпсона во втором круге на турнире в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 13:30 мск. Томпсон — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Томпсон

    Первая половина сезона получилась для Томпсона неудачной. Только на одном турнире ему удалось пройти дальше второго круга. Еще в начале февраля австралийце пробился в четвертьфинал турнира Мельбурне.

    После этого Джордан в течение четырех месяцев выиграл лишь три матча. Томпсон показывал не лучший теннис и на харде, и на грунте.

    На траве 27-летний теннисист начал играть на прошлой неделе в Штутгарте. В первом круге он одержал победу над Гидо Пельей, после чего уступил Алексу Де Минауру.

    В Галле Томпсон стартовал с победы над Даниэлем Альтмайером.

    Рублев

    Тем временем у Рублева после неудачного выступления на «Ролан Гаррос» была двухнедельная пауза. В Париже россиянин вылетел уже после первого круга, сенсационно проиграв Яну-Леннарду Штруффу.

    Небольшой отдых пошел Андрею на пользу. В Галле седьмая ракетка мира начал с победы над Кареном Хачановым — 6:3, 7:6.

    Тут интересно, что за весь матч у Хачанова не было ни одного брейк-пойнта. На своей подаче Рублев действовал очень уверенно, что крайне важно на траве.

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    Победа над Хачановым стала для Рублева 30-й в текущем сезоне. Он вторым в сезоне (первым это сделал Стефанос Циципас) достиг этой отметки.

    Прогноз и ставка

    На Томпсона в этом матче можно поставить за 4.15, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.25.

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    Теннис Рублева в первом круге дает повод для оптимизма. Это было уверенно и качественно, несмотря на то, что Андрей встречался с довольно опасным соперником.

    Против Томпсона должно быть полегче. Австралиец, прямо скажем, не впечатляет.

    Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.71.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 9,5 за 2.13.

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