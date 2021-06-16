Томпсон
Первая половина сезона получилась для Томпсона неудачной. Только на одном турнире ему удалось пройти дальше второго круга. Еще в начале февраля австралийце пробился в четвертьфинал турнира Мельбурне.
После этого Джордан в течение четырех месяцев выиграл лишь три матча. Томпсон показывал не лучший теннис и на харде, и на грунте.
На траве 27-летний теннисист начал играть на прошлой неделе в Штутгарте. В первом круге он одержал победу над Гидо Пельей, после чего уступил Алексу Де Минауру.
В Галле Томпсон стартовал с победы над Даниэлем Альтмайером.
Рублев
Тем временем у Рублева после неудачного выступления на «Ролан Гаррос» была двухнедельная пауза. В Париже россиянин вылетел уже после первого круга, сенсационно проиграв Яну-Леннарду Штруффу.
Небольшой отдых пошел Андрею на пользу. В Галле седьмая ракетка мира начал с победы над Кареном Хачановым — 6:3, 7:6.
Тут интересно, что за весь матч у Хачанова не было ни одного брейк-пойнта. На своей подаче Рублев действовал очень уверенно, что крайне важно на траве.
Победа над Хачановым стала для Рублева 30-й в текущем сезоне. Он вторым в сезоне (первым это сделал Стефанос Циципас) достиг этой отметки.
Прогноз и ставка
На Томпсона в этом матче можно поставить за 4.15, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.25.
Теннис Рублева в первом круге дает повод для оптимизма. Это было уверенно и качественно, несмотря на то, что Андрей встречался с довольно опасным соперником.
Против Томпсона должно быть полегче. Австралиец, прямо скажем, не впечатляет.
Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.71.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 9,5 за 2.13.