Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Джоржана Томпсона во втором круге на турнире в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 13:30 мск. Томпсон — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Томпсон

Первая половина сезона получилась для Томпсона неудачной. Только на одном турнире ему удалось пройти дальше второго круга. Еще в начале февраля австралийце пробился в четвертьфинал турнира Мельбурне.

После этого Джордан в течение четырех месяцев выиграл лишь три матча. Томпсон показывал не лучший теннис и на харде, и на грунте.

На траве 27-летний теннисист начал играть на прошлой неделе в Штутгарте. В первом круге он одержал победу над Гидо Пельей, после чего уступил Алексу Де Минауру.

В Галле Томпсон стартовал с победы над Даниэлем Альтмайером.

Рублев

Тем временем у Рублева после неудачного выступления на «Ролан Гаррос» была двухнедельная пауза. В Париже россиянин вылетел уже после первого круга, сенсационно проиграв Яну-Леннарду Штруффу.

Небольшой отдых пошел Андрею на пользу. В Галле седьмая ракетка мира начал с победы над Кареном Хачановым — 6:3, 7:6.

Тут интересно, что за весь матч у Хачанова не было ни одного брейк-пойнта. На своей подаче Рублев действовал очень уверенно, что крайне важно на траве.

Все прогнозы на теннис

Победа над Хачановым стала для Рублева 30-й в текущем сезоне. Он вторым в сезоне (первым это сделал Стефанос Циципас) достиг этой отметки.

Прогноз и ставка

На Томпсона в этом матче можно поставить за 4.15, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.25.

Теннис Рублева в первом круге дает повод для оптимизма. Это было уверенно и качественно, несмотря на то, что Андрей встречался с довольно опасным соперником.

Против Томпсона должно быть полегче. Австралиец, прямо скажем, не впечатляет.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.71.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 9,5 за 2.13.