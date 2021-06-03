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    Сможет ли Карацев снова выиграть в трех сетах?

    Кольшрайбер — Карацев. Прогноз (к. 1.91) и ставки на «Ролан Гаррос» 3 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кольшрайбер — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против немца Филиппа Кольшрайбера во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня в Париже, начало — в 13:30 мск. Кольшрайбер — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кольшрайбер

    Кольшрайбер в этом сезоне начал играть только в середине апреля. Перед стартом «Ролан Гаррос» он успел выступить на четырех грунтовых турнирах.

    Лучшего результата 37-летний теннисист добился на «челленджере» в немецком Хайльбронне, где дошел до четвертьфинала.

    На турнире в Мюнхене Кольшрайбер в первом же круге уступил Доминику Кепферу, а в Парме не смог преодолеть квалификацию, проиграв Теймуразу Габашвили.

    Тем не менее на «Ролан Гаррос» Кольшрайбер стартовал с победы. Немец обыграл еще одного ветерана испанца Фернандо Вердаско — 7:6, 6:2, 2:6, 6:4.

    Карацев

    Карацев на своем дебютном Открытом чемпионате Франции стартовал с победы над американцем Дженсоном Бруксби.

    Как и ожидалось, Аслану хватило для победы трех сетов — 6:3, 6:4, 6:4. При этом в третьей партии ему удалось отыграть ранний брейк.

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    Победа над Бруксби стала для него девятой в 14 грунтовых матчах уровня ATP. Всего в этом году он одержал 22 победы — и на данный момент это четвертый результат в туре.

    Прогноз и ставка

    На Кольшрайбера в этом матче можно поставить за 7.80, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.10.

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    В 2015 году Аслан проиграл немецкому теннисисту на Кубке Кремля. Но теперь против Кольшрайбера выйдет играть совершенно другой Карацев — один из лучших теннисистов текущего сезона.

    В принципе, россиянин и в этом матче вполне может выиграть в трех сетах. У Кольшрайбера есть опыт, но уже нет той выносливости, что раньше.

    Ставка — победа Карацева в трех сетах за 1.91.

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