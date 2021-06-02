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    Медведев снова выиграет в трех сетах?

    Пол — Медведев. Прогноз (к. 2.85) и ставки на «Ролан Гаррос» 2 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Томми Пола во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Пол — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    Пол второй год подряд преодолел первый круг на «Ролан Гаррос». На этот раз он стартовал с победы над австралийцем Кристофером О`Коннеллом.

    Теннисисты провели сумасшедший матч из пяти сетов. Соперник Пола отыгрался с 0-2 по партиям, но в решающей момент американец все-таки дожал оппонента.

    В конце мая Томми удачно выступил в итальянской Парме, где дошел до полуфинала.

    Кроме того, он выиграл по одному матчу на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде. Для американца, который предпочитает играть на харде, это очень неплохой результат.

    К слову, в Мадриде Пол едва не обыграл Андрея Рублева. Невероятно напряженный матч, в котором россиянин с трудом вырвал победу в третьем сете.

    Медведев

    Свершилось. Медведев впервые выиграл матч на «Ролан Гаррос» — с пятой попытки. И в статусе второй ракетки мира.

    Даниил начал с победы над Александром Бубликом — 6:3, 6:3, 7:5. В первом сете он отыграл брейк, а в третьем — подачу на партию при счете 3:5.

    По всей видимости, Медведев понимает, что сейчас ему нельзя проигрывать только по тому, что ему не нравится грунт. Это было бы чересчур несолидно для второго номера рейтинга ATP.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    «Я не чувствую большой разницы с Australian Open. Если я проиграю на "Ролан Гаррос", то, скорее всего, это произойдет потому, что соперник очень здорово выступит. Повторюсь, я очень уверен в себе. Хорошо двигаюсь, хорошо скольжу», — сказал Медведев после победы над Бубликом.

    Настрой у россиянина очень правильный.

    Прогноз и ставка

    На Медведева можно поставить за 1.34, победу Пола букмекеры предлагают за 3.38.

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    Судя по всему, Даниил действительно приехал играть на результат, подавив в себе все лишние эмоции. По-другому подвинуть Новака Джоковича с вершины рейтинга не получится.

    Такой Медведев без проблем обыграет и Пола.

    Ставка — победа Медведева в трех сетах за 2.85. Россиянин убедил, что может играть на грунте не хуже, чем на харде. Главное, чтобы не было эмоциональных перепадов.

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