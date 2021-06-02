Россиянин Карен Хачанов сыграет против японца Кея Нисикори во втором круге на Открытом чемпионате Франции. Матч пройдет 2 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Нисикори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Зря, как оказалось, мы сомневались в Карене. В первом круге россиянин разгромил чеха Иржи Веселы — 6:1, 6:2, 6:3.

От Хачанова уже давно не видели такой уверенной игры. Завершить победой матч в трехсетовом формате за полтора часа это действительно круто.

А сомнения, к слову, были не на пустом месте. Карен катастрофически плохо провел ряд весенних турниров, в том числе на грунте.

В Барселоне, Мадриде и Риме Хачанов вылетел уже после первого круга. А в Лионе после непростых матчей с не самыми сильными соперниками с треском уступил Кэмерону Норри, взяв лишь два гейма. Отсюда и сомнения, но, похоже, что к «Ролан Гаррос» Хачанов подошел в относительно неплохой форме.

Нисикори

Тем временем Нисикори в первом круге с трудом прошел Алессандро Джаннесси. Дожать итальянца получилось только в пятом сете. Но зато этот матч показал, что с функциональным состоянием у японца все в порядке.

Весной Нисикори выиграл по два матча на турнирах в Барселоне и Риме, а вот в Мадриде пройти дальше второго круга ему не удалось.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Нисикори трижды доходил до четвертьфинала на «Ролан Гаррос». В прошлом году Кей выиграл в Париже лишь один матч, но тогда он только набирал форму после серьезной травмы.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.71, победу Нисикори букмекеры предлагают за 2.19.

В начале мая Карен проиграл японцу на «Мастерсе» в Мадриде. Началось все с того, что россиянин вязл на тай-брейке первый сет, но потом легко отдал две партии.

И самое неприятное, что в этом сезоне было невероятно много матчей, в которых Хачанов брал первый сет, но в итоге проигрывал.

И все-таки победа над Веселы вселяет оптимизм, россиянин наконец-то показал качественный теннис.

Будем надеяться, что в матче с Нисикори будет продолжение.

Ставка — победа Хачанова + тотал сетов больше 3,5 за 2.57. Просто так японский теннисист, конечно же, не будет сдаваться.