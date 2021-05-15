Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Рейлли Опелки в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 15:00 мск. Опелка — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Опелка

Сложно сказать, случайность это или нет, но факт остается фактом — Рейлли Опелка сыграет в полуфинале римского «Мастерса».

Вот что думает сам американец по этому поводу: «Я удивлен. Грунт — не мое покрытие, совсем неамериканское. Наверное, это просто случайность».

Покрытие, может, и не его, но парень все-таки скромничает. На этой неделе Рейлли поразил всех не только подачей, но и движением — для гиганта ростом 211 см это действительно круто.

Но в первую очередь, впечатляет, конечно же, стабильность Опелки на собственной подаче. В матчах с Ришаром Гаске, Асланом Карацевым и Федерико Дельбонисом он выполнил по 18 эйсов, а в игре с Лоренцо Музетти — 23. И тут важно, что на второй подаче Рейлли действовал не менее эффективно.

Факт. Опелка в Риме выиграл больше грунтовых матчей, чем до этого на уровне ATP.

Надаль

Тем временем Надаль в пятницу прервал серию из трех поражений в противостоянии с Александром Зверевым.

На этот раз «Грунтовый король» идеально сыграл против представителя Германии, одержав победу в двух сетах — 6:3, 6:4.

И глядя на такого Надаля, как в игре против Зверева, сразу начинаешь думать: «Ну, все ясно, Рафа снова выиграет Ролан Гаррос». С таким Надалем, который рвет и мечет в каждом розыгрыше, действительно сложно играть.

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В первом сете произошел неприятный эпизод, который мог сбить настрой кому угодно, но только не Рафе. В одном из эпизодов испанец неприятно упал, зацепившись за линию, и испачкался просто с ног до головы. Неприятно, но уже спустя минуту Надаль снова летал по корту. Что сказать, настоящий король грунта.

Nadal slips on the line. Worrying signs #IBI21 pic.twitter.com/PjHOknByWv — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) May 14, 2021

Кстати, вот как думает об игре на грунте Даниил Медведев: «Нравится возиться в грязи как собака? Я не осуждаю». Без комментариев.

Прогноз и ставка

На Опелку в этом матче можно поставить за 8.10, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.10.

С одной стороны, все очевидно, даже чересчур, но...Но если у Рейлли снова пойдет игра своей подаче, кто знает, может, он и Рафу остановит. На самом деле, американец невероятно играет на этой неделе. Он, в принципе, не скрывает, что и сам в шоке. Тем более после шести поражений кряду.

Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.46. Коэффициент завышен, несмотря на то, что Надаль, конечно же, очень здорово играет на приеме. Но и ему будет непросто справиться с пушкой Опелки.

И также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Опелки больше 8,5 за 2.04.