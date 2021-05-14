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    Зверев продлит серию побед в противостоянии с Надалем?

    Зверев — Надаль. Прогноз (к. 3.24) и ставки на турнир в Риме 14 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Надаль
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    Александр Зверев
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 13:00 мск. Зверев — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев на прошлой неделе стал победителем «Мастерса» в Мадриде. И это очень неожиданное событие. Тем более по ходу турнира ему пришлось против лучших грунтовиков мира — Рафаэля Надаля и Доминика Тима. У обоих шестая ракетка мира выиграл в двух сетах.

    В финале Зверев одержал волевую победу над Маттео Берреттини. Это был первый для него титул на «Мастерсе» с 2018 года.

    В Риме 24-летний теннисист стартовал с разгромной победы над боливийцем Уго Дельеном. Это была всего лишь разминка.

    В третьем раунде Зверев с трудом выиграл у Кея Нисикори, с которым встречался и в Мадриде. Японец вел 3:1 во втором сете, но после этого проиграл пять геймов подряд. Потом он вел 4:1 в третьей партии — и отдал пять геймов подряд. Непростая победа.

    Надаль

    Тем временем Надаль провел в Риме уже два тяжелейших матча. И в одном из них он был на грани поражения.

    Сначала «Грунтовый король» выиграл у Янника Синнера — 7:5, 6:4. Очень напряженная игра, в которой 19-летнему итальянцу банально не хватило опыта.

    А вот в третьем круге Рафа был в шаге от провала. Испанец одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым — 3:6, 6:4, 7:6.

    Во втором сете Надаль проигрывал с брейком. В третьем он тоже отдал свою подачу, а при счете 5:6 отыграл два матчбола. Сумасшедший матч, отчасти Рафе повезло, но, как правильно заметил Шаповалов, «Надаль не первый раз так делает».

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    Надаль в 16-й раз сыграет в четвертьфинале римского «Мастерса».

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 3.24, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.44.

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    Вряд ли кто-то станет спорить, что у Рафы на грунте больше нет такого преимущества перед конкурентами, как раньше. Почти каждый матч испанца в этом сезоне получается невероятно напряженным.

    Ну и самое главное. Надаль регулярно проигрывает Звереву. Три предыдущих матча между ними завершились в пользу Александра. Так почему бы ему еще раз не сокрушить «Грунтового короля»?

    Ставка — победа Зверева за 3.24. Коэффициент на теннисиста из Германии неоправданно завышен.

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