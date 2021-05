Зверев на прошлой неделе стал победителем «Мастерса» в Мадриде. И это очень неожиданное событие. Тем более по ходу турнира ему пришлось против лучших грунтовиков мира — Рафаэля Надаля и Доминика Тима. У обоих шестая ракетка мира выиграл в двух сетах.

В финале Зверев одержал волевую победу над Маттео Берреттини. Это был первый для него титул на «Мастерсе» с 2018 года.

В Риме 24-летний теннисист стартовал с разгромной победы над боливийцем Уго Дельеном. Это была всего лишь разминка.

В третьем раунде Зверев с трудом выиграл у Кея Нисикори, с которым встречался и в Мадриде. Японец вел 3:1 во втором сете, но после этого проиграл пять геймов подряд. Потом он вел 4:1 в третьей партии — и отдал пять геймов подряд. Непростая победа.

Тем временем Надаль провел в Риме уже два тяжелейших матча. И в одном из них он был на грани поражения.

Сначала «Грунтовый король» выиграл у Янника Синнера — 7:5, 6:4. Очень напряженная игра, в которой 19-летнему итальянцу банально не хватило опыта.

А вот в третьем круге Рафа был в шаге от провала. Испанец одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым — 3:6, 6:4, 7:6.

Во втором сете Надаль проигрывал с брейком. В третьем он тоже отдал свою подачу, а при счете 5:6 отыграл два матчбола. Сумасшедший матч, отчасти Рафе повезло, но, как правильно заметил Шаповалов, «Надаль не первый раз так делает».

Надаль в 16-й раз сыграет в четвертьфинале римского «Мастерса».

𝘛𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘶𝘧𝘧 𝘰𝘧 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨

The moment @RafaelNadal won a thrilling contest with Shapovalov after saving two match points in Rome...#IBI21 pic.twitter.com/LIBFHHbyUZ