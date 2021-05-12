Россиянка Вера Звонарева сыграет против чешской теннисистки Петры Квитовой во втором круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 11:00 мск. Звонарева — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

Звонарева попала в основную сетку римского турнира через квалификацию. Уже во время отборочных матчей стало ясно, что Вера сейчас в отличной форме.

Бывшая вторая ракетка мира выиграла у японки Мисаки Дои и француженки Кристины Младенович.

А в первом круге Звонарева разгромила американку Кристину Макхейл — 6:3, 6:0.

В Мадриде 36-летняя теннисистка тоже преодолела квалификацию, но в основе сразу же проиграла. Но тут Веру не за что критиковать — она уступила будущей победительнице турнира Арине Соболенко.

Квитова

Петра на прошлой неделе показала неплохой результат в Мадриде. Бывшая первая ракетка мира дошла до четвертьфинала.

Дальше Квитову не пустила Эшли Барти — 1:6, 6:3, 3:6. Как видим, 31-летняя теннисистка все-таки смогла взять хотя бы одну партию у лидера рейтинга WTA.

Перед этим же Петра обыграла Мари Бузкову, Анжелику Кербер и Веронику Кудерметову.

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В Штутгарте тоже добралась до четвертьфинала. Там ей удалось выиграть у Дженнифер Брэди и Марии Саккари. А вот с украинкой Элиной Свитолиной Квитова не справилась.

Прогноз и ставка

На Звонареву в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.52, а на победу Квитовой — за 1.32.

У Веры и Петры было очень серьезное противостояние 10 лет назад, когда они обе почти на каждом турнире боролись за титул. Друг с другом они не играли с 2011 года.

За это время, конечно, многое поменялось, и вряд ли кто-то станет отрицать, что Квитова сейчас явный фаворит в этой паре.

Ставка — победа Квитовой в двух сетах за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Звонаревой меньше 9,5 за 1.83. В этом матче Вере будет сложно рассчитывать на успех.