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    Сможет ли Звонарева взять хотя бы сет в матче с Квитовой?

    Звонарева — Квитова. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Риме 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Звонарева — Квитова
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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против чешской теннисистки Петры Квитовой во втором круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 11:00 мск. Звонарева — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Звонарева

    Звонарева попала в основную сетку римского турнира через квалификацию. Уже во время отборочных матчей стало ясно, что Вера сейчас в отличной форме.

    Бывшая вторая ракетка мира выиграла у японки Мисаки Дои и француженки Кристины Младенович.

    А в первом круге Звонарева разгромила американку Кристину Макхейл — 6:3, 6:0.

    В Мадриде 36-летняя теннисистка тоже преодолела квалификацию, но в основе сразу же проиграла. Но тут Веру не за что критиковать — она уступила будущей победительнице турнира Арине Соболенко.

    Квитова

    Петра на прошлой неделе показала неплохой результат в Мадриде. Бывшая первая ракетка мира дошла до четвертьфинала.

    Дальше Квитову не пустила Эшли Барти — 1:6, 6:3, 3:6. Как видим, 31-летняя теннисистка все-таки смогла взять хотя бы одну партию у лидера рейтинга WTA.

    Перед этим же Петра обыграла Мари Бузкову, Анжелику Кербер и Веронику Кудерметову.

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    В Штутгарте тоже добралась до четвертьфинала. Там ей удалось выиграть у Дженнифер Брэди и Марии Саккари. А вот с украинкой Элиной Свитолиной Квитова не справилась.

    Прогноз и ставка

    На Звонареву в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.52, а на победу Квитовой — за 1.32.

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    У Веры и Петры было очень серьезное противостояние 10 лет назад, когда они обе почти на каждом турнире боролись за титул. Друг с другом они не играли с 2011 года.

    За это время, конечно, многое поменялось, и вряд ли кто-то станет отрицать, что Квитова сейчас явный фаворит в этой паре.

    Ставка — победа Квитовой в двух сетах за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Звонаревой меньше 9,5 за 1.83. В этом матче Вере будет сложно рассчитывать на успех.

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