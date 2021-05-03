Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Уго Эмбера в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 12:00 мск. Эмбер — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмбер

Эмбер неплохо провел несколько турниров в этом сезоне, но по-настоящему больших успехов у него пока не было.

В конце апреля Уго дошел до четвертьфинала на турнире в Монпелье. Но тут важно, что француз сразу же проиграл первому серьезному сопернику. В матче с Роберто Баутистой-Агутом он взял лишь шесть геймов.

А в середине марта Эмбер выиграл два матча в Марселе. После побед над Жо-Вильфридом Тсонга и Артуром Ридернеком уступил Пьеру-Югу Эрберу.

На грунте 22-летний теннисист начал играть в первой половине апреля. На «Мастерсе» в Монте-Карло Эмбер в первом раунде проиграл Джону Миллману.

Перед поездкой на «Мастерс» в Мадриде Уго выступил в Эшториле, где во втором раунде уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.

Карацев

Тем временем Карацев в конце решил сделать маленькую паузу. После успешного турнира в Белграде россиянин вполне резонно пропустил соревнования в Мюнхене.

В Белграде, как известно, Аслан дошел до финала, попутно обыграв самого Новака Джоковича. Матч Карацева против серба, продолжавшийся три с половиной часа, стал одним из лучших в текущем сезоне. И самое приятное и удивительное, что выиграл в нем российский теннисист.

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В решающем матче Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини. Обидное поражение, учитывая, что все решилось на тай-брейке третьего сета.

Прогноз и ставка

На Умбера в этом матче можно поставить за 3.80, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.28.

В какой-то момент о Карацеве стали говорить не так часто, как после его триумфа в Дубае, но шикарная победа над Джоковичем и в целом очень сильное выступление в Белграде вновь вернули россиянина в число самых обсуждаемых игроков тура.

Ну и самое главное, что весь этот шут и пристальное внимание не сказываются на игре Аслана, с концентрацией у него все в порядке.

Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-3,5) за 1.72. Скорее всего, Карацев выиграет в двух сетах.